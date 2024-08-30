快訊

近2個半小時訊問…陳佩琪走出北檢 黃珊珊親自開車來接

王世堅昔日送「魔戒」勸不可迷戀權力…今柯文哲遭約談 網嘆：先知

他山之石？日本面臨兵源不足 將祭出「3支箭」解決

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卓揆找公股銀董座「喝咖啡」 關心年輕族群房貸需求

經濟日報／ 記者陳美君林勁傑／台北即時報導

行政院院長卓榮泰大動作找來財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆及公股行庫董座「喝咖啡」，重申政府沒有「限貸令」，公股行庫對無自用住宅、新青安等首購族的貸款需求須充分滿足，公股銀行得想辦法「挪出額度」，讓年輕族群購屋時有額度可以申貸，在場的公股董座們也齊聲承諾將配合政府政策。

據指出，近期行庫已接到不少立法委員的關切電話，主要是接獲許多民眾陳情，反應銀行房貸「貸不到」的情況。與會的行庫董座透露，卓院長非常關心年輕族群的購屋貸款需求，但也要求銀行要落實貸前與貸後管理，特別是近期有些建商以「低首付」為號召的廣告，須特別留意。

行庫主管說，國內房價高漲，有些年輕人其實負擔不了，卻在建商以「低首付」廣告號召下勉強購屋，建商慣用的伎倆是，購屋者只需準備一成的自備款，建商可出借二成，但設定了次順位抵押權給建商（銀行為第一順位），這些情況，銀行可以藉由追蹤管理查出異常；此外，對於利用人頭戶申貸新青安的情況也得「毋枉毋縱」。

卓榮泰日前喊話政府沒有「限貸令」後，進一步邀集金管會、財政部及八大公股行庫董事長「喝咖啡」，關切包含新青安、房貸核貸等議題。

據悉，央行總裁楊金龍已在周四的院會上向卓榮泰報告，央行並沒有祭出「限貸令」，只是希望國內34家銀行自主管理不動產貸款的總量，並依據自身經營情況，在未來一年內逐步調整不動產貸款相關措施的業務。據悉，央行已經收到幾家銀行的「房貸自主降溫」報告，最後期限為9月6日，央行目前還在持續彙整中。

公股行庫 央行 建商

延伸閱讀

政院召8大行庫開會重申沒限貸令 盼優先滿足首購需求

召集公股行庫新任董座喝咖啡 行政院長卓榮泰重申「沒有限貸令」

9月3日經發會顧問會議登場 劉德音將就台灣產業國際化演講

行政院長卓榮泰今邀公股銀行高層喝咖啡 會議內容曝光

相關新聞

召集公股行庫新任董座喝咖啡 行政院長卓榮泰重申「沒有限貸令」

行政院長卓榮泰昨天喊話政府沒有「限貸令」，今天傳出卓榮泰召集各公股行庫開會，行政院方面證實，卓榮泰是接見新任公股行庫董事...

第一金法說會／房貸未停止收件 明年量能趨緩

第一金（2892）30日法說會，市場聚焦房市。第一銀行副總蔡淑惠說，一銀並沒有停止受理房貸，僅是因水位已逼近銀行法72-...

今日小貶收31.94元 新台幣8月暴力反彈狂漲8.96角月線收紅

進口商與外資今天齊聲敲進美元，新台幣缺乏有力支撐，以小貶作收，今天收盤收31.94元，貶值3.7分。不過8月在市場對美國...

合庫法說會／海外獲利上半年達4.3億元 下半年看好香港

合庫金控（5880）上半年海外分行獲利4.3億元，較去年同期轉虧為盈，主因OBU以及柬埔寨金邊分行提列備抵呆帳減少。展望...

行政院長卓榮泰今邀公股銀行高層喝咖啡 會議內容曝光

行政院長卓榮泰30日邀集金管會、財政部及公股行庫等高層到行政院召開會議，政院證實確有召開會議，主要針對公股銀行近期業務營...

央行一杯咖啡降溫 8月七都平均房市交易量減兩成

中央銀行日前請銀行喝咖啡，希望本國銀行進行不動產總量管制，使得房市風向急轉彎。台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察8月價量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。