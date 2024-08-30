卓揆找公股銀董座「喝咖啡」 關心年輕族群房貸需求

行政院院長卓榮泰大動作找來財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆及公股行庫董座「喝咖啡」，重申政府沒有「限貸令」，公股行庫對無自用住宅、新青安等首購族的貸款需求須充分滿足，公股銀行得想辦法「挪出額度」，讓年輕族群購屋時有額度可以申貸，在場的公股董座們也齊聲承諾將配合政府政策。

據指出，近期行庫已接到不少立法委員的關切電話，主要是接獲許多民眾陳情，反應銀行房貸「貸不到」的情況。與會的行庫董座透露，卓院長非常關心年輕族群的購屋貸款需求，但也要求銀行要落實貸前與貸後管理，特別是近期有些建商以「低首付」為號召的廣告，須特別留意。

行庫主管說，國內房價高漲，有些年輕人其實負擔不了，卻在建商以「低首付」廣告號召下勉強購屋，建商慣用的伎倆是，購屋者只需準備一成的自備款，建商可出借二成，但設定了次順位抵押權給建商（銀行為第一順位），這些情況，銀行可以藉由追蹤管理查出異常；此外，對於利用人頭戶申貸新青安的情況也得「毋枉毋縱」。

卓榮泰日前喊話政府沒有「限貸令」後，進一步邀集金管會、財政部及八大公股行庫董事長「喝咖啡」，關切包含新青安、房貸核貸等議題。

據悉，央行總裁楊金龍已在周四的院會上向卓榮泰報告，央行並沒有祭出「限貸令」，只是希望國內34家銀行自主管理不動產貸款的總量，並依據自身經營情況，在未來一年內逐步調整不動產貸款相關措施的業務。據悉，央行已經收到幾家銀行的「房貸自主降溫」報告，最後期限為9月6日，央行目前還在持續彙整中。