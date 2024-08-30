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合庫法說會／海外獲利上半年達4.3億元 下半年看好香港

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫今（30）日於法說會表示，中國大陸及柬埔寨整體經濟仍不樂觀，持保守看待，但香港地區上半年台資銀行表現亮麗，下半年降息刺激之下可望拉抬獲利。圖／合庫提供
合庫今（30）日於法說會表示，中國大陸及柬埔寨整體經濟仍不樂觀，持保守看待，但香港地區上半年台資銀行表現亮麗，下半年降息刺激之下可望拉抬獲利。圖／合庫提供

合庫金控（5880）上半年海外分行獲利4.3億元，較去年同期轉虧為盈，主因OBU以及柬埔寨金邊分行提列備抵呆帳減少。展望下半年，合庫30日於法說會表示，中國大陸及柬埔寨整體經濟仍不樂觀，持保守看待，但香港地區上半年台資銀行表現亮麗，下半年降息刺激之下可望拉抬獲利。

合庫國外部主管表示，中國大陸整體經濟仍不樂觀，會持續做曝險額度管控，下半年持平面對。柬埔寨地區疫後不動產低迷且與大陸連結深，下半年無法脫離不動產低迷影響，故採穩健保守，提升資產品質為主。至於香港地區，雖跟大陸連結度也高，但畢竟不同於大陸經濟體，上半年台資銀行表現亮麗，下半年降息刺激之下有望拉抬獲利動能，獲利呈向上提升趨勢。

對下半年股債投資策略，合庫主管說，股市不確定因素多，同時通膨隱憂猶存，股票以穩健配息績優股分批建置，另善用期貨避險工具降低波動風險。至於債券方面，普遍肯定聯準會9月開始降息，債券部位慎選優質發行主體，並控管存續期間，衡平收益及利率風險。

由於我國央行3月升息半碼，導致債券評價損失增加，惟台股上漲，一增一減之下股債未實現損益較去年底變化不大。股票部位仍以穩健獲取股利為主，今年股利預估比去年略多。

台美利差使行庫去年以來大賺SWAP換匯收益，合庫去年收益90億元，今年上半年為60億元，預估美國9月降息後收益會受限，但期望維持與去年相當水準，估計全年收益75億到90億元之間。

台資銀行 合庫金 降息

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