高股息ETF規模第八大 00918擬配0.78元、年化挑戰12%

大華優利高填息30（00918）今年第3季每受益權單位配息金額出爐，擬配發0.78元，以30日收盤價24.59元換算，單季配息率3.17%，年化有望挑戰12%。

根據大華銀投信30日公告，00918將於9月19日除息，實際配息金額將於9月13日公告，參與除息最後買進日為9月18日，10月15日配息入帳。

00918最新規模來到349.03億元，排行高股息ETF第八大；即將進行成立以來第六次配息，本季配發金額及配息率均為次高表現，以今年前三季來看，累計配息率為9.2%、累計配息金額為2.28元。

觀察00918近期表現，經理人郭修誠表示，在7月初換股之後，剛好遇到台股一波修正，連帶讓股價一度來到每股22.08元。不過近期反彈強勢，原因來自成分股中含有AI PC、伺服器與半導體的主題帶動；加上財報超乎預期的非科技股，也因技術上得以配合美國對於客製化窗簾的新規範而有亮眼表現。

展望後市，郭修誠認為，AI題材以及受惠於降息議題的金融股，仍可望讓高股息ETF有表現空間。加上00918新成分股歷史平均填息率將近九成，對於價值型投資人而言，持續且長期布局會是較好的投資策略。