企業生日快樂／康和證券善盡社會責任 散播正向能量

康和證券（6016）是營利企業，董事長鄭大宇深知企業營利背後攸關眾多員工家庭生計，所以努力提高公司營運績效帶來獲利外，也思考著行有餘力時善盡社會責任；過往以來除投入公益活動以來，集團企業正進行影響力投資，支持永續綠色金融，將正向力量更為擴散出去。

康和證遵循公司治理3.0永續發展藍圖，持續強化董事會職能，提升企業永續價值；公司也遵循機構投資人盡職治理守則，督促被投資公司落實環境、社會與公司治理的ESG永續作為，發揮金融影響力、履行盡職治理行動。

鄭大宇是基督徒，在2017年在禱告中受到感動，更想為需要幫助的人盡份心力，正好朋友提供一項活動資訊─中華基督教救助協會主辦「1919愛走動—急難家庭救助計畫」的單車接力環島公益活動，進行偏鄉關懷。

鄭大宇參與這項活動，因為以單車深入偏鄉，才發掘到偏鄉家庭各種需求，因家庭因素而造成青少年問題、家庭遭遇急難的無助，即使遇到外界提供各種物資幫助偏鄉需求，卻無物流公司願意承攬運送，鄭大宇後續還參與針對偏鄉物流的解決方案。即使因膝蓋受傷無法再參與活動，鄭大宇仍鼓勵員工每年參與，迄今已連續六年。

單車環島只是康和證券集團公益關懷的一項，認捐救助食物箱活動及鞋盒傳愛給偏鄉部落，發送耶誕節禮物給孩童。康和證關懷觸角還延伸至獨居老人、原住民及清寒學子，先後已捐款贊助台南普門仁愛之家、稻江商職青棒隊，銘傳大學金融科技學院，未來將以更多具體行動支持公益慈善，善盡企業社會責任。

此外，康和證與台北中興扶輪社等合辦捐血四合一活動已連續16年；集團持續舉辦「康和舊衣趣，齊讓愛延續」活動，募集二手衣物捐助需求對象。

康和證包括澎湖在內的全台分公司，在歲末時節至兒少之家等弱勢團體親送年節物資，每年傳統三節前夕會啟動號召全台16家分公司，展開「康和公益周、送愛全台GO」愛心行動，整合各分公司的資源與力量，捐贈年節物資用品予所屬地方之兒少之家、育幼院、成人日照中心、啟智中心等，已關懷17所家扶兒紹之家，善盡多元公益、永續關懷在地的企業社會責任。