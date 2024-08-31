企業生日快樂／康和證券朝精品店概念 發展財管

康和證券（6016）今年7月成立滿34年，董事長鄭大宇表示，康和證邁入第35年，相對百年企業仍屬年輕，但還是會擺脫一些包袱，進行品牌再造，繼續開創新局。以下為專訪紀要：

問：集團的中長期目標為何？

答：美國運通集團是百年企業，但並未侷限信用卡業務，而是持續發展銀行及旅行社等相關業務，不斷開拓新領域服務客戶。我的思維是邁向第35年將致力於「品牌年輕化、交易多元化、服務數位化」，並努力打造為財富管理首選券商，領導開發多項商品創新服務。

集團相關企業方面，康和期貨積極協助客戶控管投資風險、提高操作勝率，誠懇解決客戶端的問題，朝股票上櫃目標努力。康和投顧總代理的KBI全球能源革新基金連續四年榮獲傑出基金金鑽獎，股票型的環球已開發市場股票基金3年期也獲此榮耀。未來再規劃債券型商品，朝分散市場風險，提供可戶多元商品且資產配置。

問：集團規畫哪些策略以達中長期目標？

答：努力拓展財富管理業務，持續開拓「分戶帳」業務增加獲利，透過優化數位服務及建立財富管理客群差異化服務模式，幫助客戶做出最完善的投資理財規劃，與客戶建立長期共同成長的夥伴關係。同時發展多元業務，以數位創新業務能力強化資訊系統，輔助經紀、承銷、自營等主要業務獲利提升，同時加強發展財富管理業務，提升複委託交易市占率和電子交易市占比。

問：未來發展可能遇到的挑戰？

答：證券商傳統經紀事業的股票經紀交易手續費折扣愈來愈競爭，加以融資股票利率約1.5至2%愈來愈低，證券商唯一出路就是資產管理，未來一定要靠財富管理，因此要能提供全方位的財富管理諮詢與解決方案，才能維持比較高的收費與獲利，不是只有單純的買賣股票經紀。

第16屆康和證券集團產學合作營閉幕式，董事長鄭大宇（前排中）勉勵同學收穫滿滿，深耕學習自己想要發展的方向。 (康和證券/提供)

問：未來克服挑戰的對策有哪些？

答：首先建立康和證是具最專業投資優勢，也是財富管理最佳顧問；提供多元化金融商品，提高與客戶黏著度。要成為資產管理的券商，必須引進很好的交易系統平台，與多元金融商品設計能力，才能提供客戶全方位的金融商品，未來才有成長空間與提升獲利的能力。

以康和證目前資本額與規模而言，應可朝精品店概念發展，把單純的股票經紀交易服務變成財富管理顧問角色，提供多元化金融商品，方能提高與客戶黏著度，贏得客戶信賴，最後將服務與價值轉換成公司的收益。

其次，更了解客戶需求，設立貴賓理財中心。KYC（Know Your Customer）是客戶服務面的首要主張，在大數據分析、AI及深度學習等科技應用技術愈來愈純熟的時代，虛擬通路與實體據點必須相輔相成，利用金融科技（FinTech）的創新，開發數位式的金融服務模式，讓每位客戶都有機會享受以往法人及高資產客戶才能夠享有的VIP服務。

康和證分公司營業據點已設立一至二間洽談室，就像銀行的貴賓理財中心，康和證實施全據點優化計劃，內湖、屏東、高雄、永和、台南、石牌等分公司皆朝智慧理財數位中心轉型，鎖定財富管理為主軸，建構高品質智慧便捷的數位服務。