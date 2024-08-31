企業生日快樂／康和證券 變身金融科技尖兵

康和證券（6016）是少數沒有金控背景的綜合證券商，1990年7月25日設立以來，1996年掛牌上櫃，經歷多次金融風暴及不景氣，已完整建置經紀、自營、承銷、債券、新金融商品、股務代理、期貨、投顧、保險代理及財富管理等多項業務。

近年來數位化與金融科技時代興起，康和證透過提升與創新，提供便捷多元且具競爭力的產品與服務，成為客戶有力且信賴託付的後盾。

康和證董事長鄭大宇上任迄今逾六年，帶領公司獲利屢創佳績，除在2022年台股全年跌幅22.4%的利空環境受到影響外，過去幾年的每股純益在1.68元至2.33元的水準，表現亮眼。2021年每股純益2.33元創新高，2024年上半年自結獲利10.01億元，已逼近2023年全年獲利10.34億元的水準，每股純益達1.68元。

微秒競爭優勢 提高整體效益

證券金融業近年高喊FinTech，康和證正朝「證券業的聯發科」目標而努力，康和證金融科技相關人員占比已超過6%，遠高於金融同業平均值，公司對資訊安全、金融科技、資訊創新等相當重視。

康和證在2020至2024的五年內獲得五項金融發明專利：《交易分派裝置及方法》、《重大訊息風險預警裝置及方法》、《風險控管裝置及方法》、《資料索引值產生裝置、產生方法及其電腦程式產品專利》、《交易資料篩選裝置、交易資料篩選方法及其電腦程式產品》等均已獲得經濟部智慧財產局核准發明。

鄭大宇說：「誰走在前面就有機會扭轉與領先市場。」券商要更重視IT才能勝出，必須持續深化金融科技的研發。台股自2020年實施逐筆交易，康和證布局三年，自行研發完成證券電子交易系統，是國內第一個採用開放架構（open-architecture）技術、完全引進開放源碼（open-source）資源的證券交易系統，以平均每筆交易下單（含風控）速度2毫秒（即0.002 秒）領先同業，吸引眾多中實戶成為忠實客戶。

再由從毫秒到微秒，也就是「百萬分之一秒」時代的競爭，透過金融科技的創新，康和證為投資人爭取微秒之間關鍵競爭優勢，採用自行開發系統，將新系統軟體執行速度提升為原來的60倍，硬體維運成本也降低為原來的十分之一，整體效益提高600倍。

康和證近年來在海外企業來台掛牌開拓上不遺餘力，除日本市場外，也輔導越南、馬來西亞、大陸台商等海外企業來台掛牌，在開發東南亞市場上成果豐碩；日本是康和證很用心耕耘的市場，目前在台灣掛牌的第一化成-KY、大拓-KY兩家日本企業都是康和證輔導上市。

第一家越南企業來台上市的豐祥-KY，以及第一家馬來西亞來台上櫃的達輝-KY均由康和證擔任主辦承銷商。台廠積極轉進越南市場發展，鄭大宇說：「越南這是開拓承銷市場IPO的新藍海。」

自營研究團隊 創造最大利潤

康和證2006年就接觸越南市場，發展至今已漸有雛形；康和證目標為將當地台商引資回國掛牌，以及尋找越南券商投資、參股的發展機會。整體來看，越南市場像是30年前的台灣，製造業將要起飛，勢必迎來榮景，康和證券會錯過。

要進行海外輔導企業來台上市櫃，須了解當地法規及商業模式，甚至文化差異及語言差異，才能提供企業籌資掛牌上市最佳的解決方案。康和證聘有專門負責日本與越南事務的同仁，並用流利日語與越南語進行溝通。

康和證獲利有相當比重來自於自營部門，而研究是自營部後盾，康和證研究團隊解析全球資產配置流動方向，建立指數規劃，並透過產業價值鏈結構、企業競爭力分析，建立公司營運預估模型，尋找產業及企業價值，將研究領域擴展至Global View。並加強國際主要股、匯市及金融商品的投資與研究，增加不同商品的操作來分散風險、提升績效，期望以最透徹的研究分析、最專業的交易人才、最嚴謹的風險控管，提高公司資金使用效率，創造股東最大利潤。

全球企業重視ESG，康和證成立永續發展委員會，宣示ESG為企業文化DNA，設置責任投資、綠色商品、永續治理、綠色營運、社會公益、員工福利等六組，以環境永續、顧客價值、幸福職場、社會共榮、公司治理等五大目標做為永續發展策略。

因落實ESG有成，台灣證券交易所公司治理中心公布2022年第九屆公司治理評鑑結果排名6%至20%，也連續榮獲TCSA台灣企業永續報告獎「企業永續報告類」-銀獎，以及由證交所公布2023年度機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單中，康和證為首度進榜，且為唯一上榜之上櫃證券商。