快訊

金門參訪團爭取成功！陸文旅部宣布：恢復福建居民赴金門旅遊

一天內兩起火燒車意外！雪山隧道雙向封閉 國道5號大塞車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行政院長卓榮泰今邀公股銀行高層喝咖啡 會議內容曝光

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院卓榮泰30日邀集金管會、財政部及公股行庫等高層到行政院召開會議，政院證實確有召開會議，主要針對公股銀行近期業務營運情形，包含新青安、房貸核貸等民眾關心議題進行了解。

政院人士證實確有召開會議，此次會議為卓榮泰接見公股銀行新就任的董事長們，也就公股銀行近期業務營運情形，包含新青安、房貸核貸等民眾關心議題進行了解。

據了解，卓榮泰也在會中對諸位董事長們表達期勉，表示針對民眾房貸議題，要多加考量民眾權益及需求，讓民眾能夠安心購屋。卓院長也再次重申從未有所謂的「限貸令」措施，盼公股行庫能在更周全的準備之下，穩定金融市場秩序。行政院副院長鄭麗君、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆也一同出席。

公股行庫 卓榮泰 房貸 行政院 金管會

延伸閱讀

蕭翔文巴黎帕運跆拳道摘銅 卓榮泰鄭麗君獻祝福

行政院強調不會有限貸令 營建股重啟漲勢

陳世凱跳級成交通部長 黃健豪：盼多照顧台中建設

卓榮泰讚陳世凱適任交通部長 賴士葆諷：鵝毛說成鵝

相關新聞

召集公股行庫新任董座喝咖啡 行政院長卓榮泰重申「沒有限貸令」

行政院長卓榮泰昨天喊話政府沒有「限貸令」，今天傳出卓榮泰召集各公股行庫開會，行政院方面證實，卓榮泰是接見新任公股行庫董事...

今日小貶收31.94元 新台幣8月暴力反彈狂漲8.96角月線收紅

進口商與外資今天齊聲敲進美元，新台幣缺乏有力支撐，以小貶作收，今天收盤收31.94元，貶值3.7分。不過8月在市場對美國...

行政院長卓榮泰今邀公股銀行高層喝咖啡 會議內容曝光

行政院長卓榮泰30日邀集金管會、財政部及公股行庫等高層到行政院召開會議，政院證實確有召開會議，主要針對公股銀行近期業務營...

央行一杯咖啡降溫 8月七都平均房市交易量減兩成

中央銀行日前請銀行喝咖啡，希望本國銀行進行不動產總量管制，使得房市風向急轉彎。台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察8月價量...

永續揭露與會計準則大融合 ESG高峰會9月18日登場

國際永續準則理事會（ISSB）已發布IFRS永續揭露準則第S1及S2號，且國際會計準則理事會（IASB）與國際永續準則理...

現金回饋不夠看？十大熱門App點數回饋用法 兌換通路最廣是它

現在最夯的信用卡App回饋法，就是主打點數經濟，透過更多元的兌換通路，讓消費者的權益自由切換，把回饋的錢用在真正想用的地方！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。