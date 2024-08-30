行政院長卓榮泰今邀公股銀行高層喝咖啡 會議內容曝光

行政院長卓榮泰30日邀集金管會、財政部及公股行庫等高層到行政院召開會議，政院證實確有召開會議，主要針對公股銀行近期業務營運情形，包含新青安、房貸核貸等民眾關心議題進行了解。

政院人士證實確有召開會議，此次會議為卓榮泰接見公股銀行新就任的董事長們，也就公股銀行近期業務營運情形，包含新青安、房貸核貸等民眾關心議題進行了解。

據了解，卓榮泰也在會中對諸位董事長們表達期勉，表示針對民眾房貸議題，要多加考量民眾權益及需求，讓民眾能夠安心購屋。卓院長也再次重申從未有所謂的「限貸令」措施，盼公股行庫能在更周全的準備之下，穩定金融市場秩序。行政院副院長鄭麗君、財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆也一同出席。