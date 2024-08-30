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台新銀攜手穆迪 成全台首家運用智慧型模組產製徵信報告金融機構

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台新銀行30日與知名風險評估暨解決方案機構穆迪（Moody's）舉行「智慧型模組產製徵信報告」合作簽約儀式，為全台第一家運用數位智慧產製徵信報告的金融機構。藉由在法人金融徵信報告撰寫作業流程中，引入智慧型模組以數位技術蒐集資料，自動分析產業狀況、財務數據、同業分析、至ESG相關資訊等，藉此簡化流程提升效率，掌握法人金融客戶各項訊息及變化，監控授信品質與風險管控，為金融業界重要的里程碑。

台新銀行總經理林淑真表示，台新銀行長期進行流程優化，運用數位科技提升內部效率，進行風險控管。此次攜手全球專業風險解決方案機構穆迪（Moody's）合作，導入「智慧型徵信報告服務模組」，將大幅減少傳統撰寫徵信報告蒐集資訊的時間，並能有效率地分析數據與貼合產業現況，最後再由行員進行把關審閱檢視後產出。

台新銀行為快速滿足客戶需求，不斷優化流程，導入最新智慧型模組輔助產製徵信報告，運用更豐富完整的產業訊息和財務資訊進行徵授信風險評估，縮短冗長的資料蒐集及分析作業時間，亦能有效率地運用資源，同時有效減少紙本作業，進而對降低碳排放量有所助益，也將持續扮演企業營運資金提供者角色，協助台灣企業。

台新 碳排放 金融業

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