今日小貶收31.94元 新台幣8月暴力反彈狂漲8.96角月線收紅

進口商與外資今天齊聲敲進美元，新台幣缺乏有力支撐，以小貶作收，今天收盤收31.94元，貶值3.7分。不過8月在市場對美國聯準會降息情緒急速發酵之下，美元揮別強勢格局，新台幣暴力反彈，直接飛越32元大關，單月狂漲8.96角，月線順利翻紅。

今天是8月最後一個工作天，按照過往經驗，出口商月底有實質拋匯需求，將帶動新台幣走勢偏升，結果卻是爆量翻貶；新台幣兌美元今天開盤價為31.88元，最高31.88元、最低31.995元。

外匯交易員指出，出口商前幾天已經丟了很多美元，今天量能有限，加上美元買盤超乎預期強勁，除了外資持續出走，進口商、投信也紛紛敲進美元，使得匯價再度回測32元大關。

由於各方勢力均有進場，匯市交投爆出大量，台北及元太外匯市場總成交金額衝出26.13億美元。

隨著美國最新公布的第2季經濟成長率優於預期，緩解市場對於景氣衰退的擔憂，支撐美元小幅走揚，亞幣今天多呈偏弱整理。根據央行統計，美元指數今天小升0.09%，亞幣普遍走弱，韓元微跌0.07%，新台幣貶值0.12%，日圓下跌0.14%，人民幣獨強、升值0.35%。

回顧8月以來的新台幣走勢，8月初在美國經濟衰退憂慮加重、日本升息後座力發酵、股市乖離過高等事件連環爆之下，點燃全球股災，但台股狂洩之際，新台幣匯率依舊有撐，而後金融市場烏雲漸漸散去，且美國聯準會（Fed）9月降息大勢底定，美元指數迅速跳水，新台幣更隨亞幣展開絕地大反攻。

新台幣今天同步收週線、月線，本週累計升值3.6分，週線連5升；8月更狂飆8.96角或2.8%，月線收紅，且創下去年12月以來單月最大升幅。

外匯交易員分析，美國聯準會9月降息已成定局，關鍵是降息幅度及速度，今晚的個人消費支出物價指數（PCE），以及後續的就業數據是市場關注重點；不過以趨勢來看，美元已揮別強勢格局，接下來新台幣匯價應可呈現區間偏升的走勢。