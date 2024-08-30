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合庫金法說會／正常受理房貸、撥款期拉長 提醒客戶注意交屋合約

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫金（5880）30日舉行法說會，針對房貸限貸潮，合庫金表示，今年量能持續成長，短期需消化大量已受理案件，會拉長審核期間，目前正常受理，但會提醒客戶買賣交屋合約能否配合撥款時間。目前本國銀行拉長撥款時程，短期看不出對房市影響，不過，年底有一波新屋交屋潮，加上地緣政治衝突未解，預估下半年房市交易量應會收斂，但價格持穩。

合庫個金主管表示，2019年至2023年間本國銀行購屋貸款年增率平均為7.8%，今年1月起逐漸成長到10.8%，量能持續成長，短期需要消化大量已受理案件，故會拉長審核期間，但合庫目前正常受理案件。

合庫主管說明，由於《銀行法》72條之2規範上限及風險考量，審核期間拉長，怕影響撥款時程，故會提醒客戶注意買賣交屋合約能否配合撥款時間，以避免影響權益。至於合庫不動產水位方面，土建融約1,500億元。個人房貸則約7,300億元，較去年底餘額成長9.07%。合庫會持續拓展購屋貸款以外的貸款。

展望下半年房市，合庫主管指出，本國銀行在不動產限額之下拉長撥款時程，短期看不出來對房市影響。而今年1到7月買賣移轉棟數為21萬棟，年成長27.9%，不過，年底還有一波新屋交屋潮，加上美國總統大選及國際地緣政治衝突未解，預估下半年房市交易量年增率應會慢慢收斂，但價格持穩。

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