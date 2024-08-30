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央行一杯咖啡降溫 8月七都平均房市交易量減兩成

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2024年8月價量變化，六都和新竹縣市交易量，雙北交易下滑2成，七都整體交易量月減20.2%。圖／本報系資料照片
台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2024年8月價量變化，六都和新竹縣市交易量，雙北交易下滑2成，七都整體交易量月減20.2%。圖／本報系資料照片

中央銀行日前請銀行喝咖啡，希望本國銀行進行不動產總量管制，使得房市風向急轉彎。台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察8月價量變化，六都和新竹縣市交易量，雙北交易下滑2成，七都整體交易量月減20.2%，整體交易量較去年減15.9%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然央行強調目前沒有限貸，不過銀行放款速度減緩，8月許多交易受到貸款不順，交易急煞，案件協調溝通時間拉長，進度受影響，尤其又以雙北總價高，貸款需求量大，影響最深，而中南部總價低，現金交易比重高，因此影響比北部略低一點。

中央大學台灣經濟發展研究中心發布「未來半年購買耐久性財貨時機」指標，「購買房地產時機」指標部分，本月為106.33點，較前月下降0.67點，也顯示購屋意願降溫。

張旭嵐分析，9月央行理監事會議，外界擔心還會有提高存款準備率，或是升息手段，干擾房市，不過因美國傳出降息規劃，若現在因央行示警和銀行自律後，從資金面讓市場交易熱度若受到抑制，接下來政府的調控手段，應不至於過於激烈。

央行 房市 降息

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