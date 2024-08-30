永續揭露與會計準則大融合 ESG高峰會9月18日登場

國際永續準則理事會（ISSB）已發布IFRS永續揭露準則第S1及S2號，且國際會計準則理事會（IASB）與國際永續準則理事會（ISSB）已開始合作，致力於提升會計準則與永續揭露準則間之連結性。

會研基金會董事長王怡心於表示，會研基金會從2022年起，每年舉辦大型論壇來倡議金管會和其他政府機關的ESG政策與行動方案。王怡心表示，「2024 ESG高峰會：淨零全方位 永續大未來」將於2024年9月18日盛大舉行，內容含括IFRS、審計與確信、評價、XBRL等四大專業準則之趨勢，以及永續政策與法規、ESG評價、永續金融、ESG實踐、資通安全、內部控制及循環經濟等重要永續議題，歡迎專家學者以及企業和社會人士一同參與。

會計研究發展基金會29日，舉行「台灣財務報導準則委員會」與「永續準則委員會」第一次聯席會議，共21名委員以及本會研究員共同參與研討交流活動。

會議開始時，會研基金會以影片說明國際財務報導準則（IFRS）基金會所屬的IASB與ISSB兩會的目前合作方式；內容包括IASB主席Andreas Barckow，ISSB首任主席Emmanuel Faber的致詞。

Andreas Barckow說明，IASB收到外界意見，希望兩會能促進準則的連結性以符合投資者的需求；因此，ISSB於制定準則時，在用語、語法及概念等方面大幅沿襲國際財務報導準則會計準則。IFRS兩會同意「連結性」是雙方理事會的「DNA」，緊密合作以達成提供「全面、綜合、一貫」之一般用途財務報導的目標。

兩會的合作部分可分為理事會層級及幕僚層級：（1）理事會方面，由雙方理事會主席負責策略性合作、副主席負責雙方實際運作的連結；（2）幕僚層級方面，IASB幕僚參與S1制定過程，而ISSB幕僚參與IASB氣候相關財務揭露計畫，雙方幕僚亦將於每月在對方理事會之會議中報告最新資訊分享新知。目前雙方理事會也正積極對「整合性報導」之各議題展開合作討論，並探尋未來可能之專案計畫。

在本次會議中，永續準則委員會主任委員鄭丁旺提到，會研基金會「永續準則委員會」於112年成立，至今已滿一年，召開了逾百次的會議；於審議永續揭露準則的過程中，持續注意翻譯之用語是否與會計準則之用語一致。此外，鄭丁旺主委亦提到ISSB強調單一重大性，即財務重大性，其注重的是ESG對公司的財務影響。亦即，對公司有重大影響者，才被列為永續相關之風險與機會；然而GRI則支持雙重重大性，即企業對ESG之影響與ESG對企業之影響。最後，鄭丁旺主委提到國際永續揭露準則強調的是揭露，其需與財務報表一同審視才可稱為完整；在現況下，許多機構投資人已開始關注公司之永續相關資訊是否依照國際永續揭露準則揭露。

接著，台灣財務報導準則委員會主任委員劉啟群表示，永續揭露準則接軌的挑戰性不亞於2013年臺灣接軌IFRS。會計是為管理公司而必需之衡量，若無衡量則難以管理公司；反之，若無有效管理則難以衡量公司價值。會計已發展多年，累積了許多經驗；但就永續而言，現今仍在如何管理永續相關議題及如何衡量，以達良好資訊品質之摸索階段。劉啟群提到現今亦有許多學者研究如何運用永續相關資訊於市場中，例如研究結果顯示碳排風險會對公司之現金流量產生影響。

為更能符合永續的需求，IASB期望能透過發布教育文件以利企業能更了解永續議題，並於準則中進行有關估計及重大判斷之修訂；此外，IFRS解釋委員會亦先就氣候相關承諾等較急迫之議題進行討論。

尤其在本次會議中，委員們討論會計準則及永續準則間之用語一致性；本會的二個委員會委員們，熱烈討論準則間不一致之會計用語，目標是力求會計準則與永續準則間之用語一致。例如Reasonable estimate在會計準則翻譯為「合理估計」；然而於永續準則中譯為「合理之估計值」。為使兩準則間之用語一致，且為於翻譯時可保留更大的彈性，委員們決議將兩邊一致譯為「合理（之）估計值」。

最後，金管會證券期貨局組長林秀美表示，金管會十分重視此次會研基金會的兩個委員會聯席會議，期待兩會良好之合作能促進我國企業一致地適用國際財務報導準則會計準則及國際財務報導準則永續揭露準則。

王怡心亦表示，會研基金會將於2025年8月25至27日三天於南港展覽館二館，舉辦「2025 ESG高峰會暨會計研究月刊40周年慶祝大會」，規劃邀請國內外學者專家蒞臨作專題演講和座談，會邀請IASB及ISSB理事們來台交流，以使國際各會計專業機構更了解我國推動採用國際會計相關準則之情況，並提升我國在國際資本市場之影響力。