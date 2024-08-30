現金回饋不夠看？十大熱門App點數回饋用法 兌換通路最廣是它

聰明消費的回饋小確幸

現代人手機不離身，隨著數位支付和行動消費佔據日常生活，各式各樣的App點數回饋機制成為購物、用餐、旅行時不可或缺的好夥伴。你知道嗎？平時消費也能累積豐厚的紅利，讓錢包變得更加飽滿！

市面上有許多App提供食衣住行和現金回饋等多樣化點數獎勵，消費者在每一次的支付中，都能享受額外的好處。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，找出最受網友討論的十大熱門App點數回饋，並介紹好用的神級App讓你快樂秒下載、盡情領回饋！

No.1 即時折抵商家消費

最多網友關注的App點數回饋討論，冠軍就是即時折抵商家消費！國泰金控暨旗下五家子公司共營的「國泰優惠CUBE Rewards App」整合集團金融生活優惠，首創「雙小樹點（生活、信用卡）」使用服務，主打簡單直覺、優惠多元，其中，持國泰世華信用卡刷卡消費，交易成功後即可以小樹點（信用卡）折抵，每1點可折抵NT$1，最高可折消費金額30%。

這些點數就像隨時攜帶的現金券，不僅能累積，還能靈活運用，輕鬆即時折抵消費。想獲得更多小樹點（信用卡）？絕對不能放過國泰世華銀行CUBE卡上市三週年的超豪華快閃權益「優惠點」活動，在2024年8月1日至9月30日活動期間，包含臺虎指定門市、BAR Bodega、BAR MED、The Public House等多家精選酒吧、餐酒館、旅遊娛樂、運動健康等多元回饋通路，刷CUBE卡並切換「優惠點」權益方案，即享指定通路最高8%回饋無上限。

不僅如此，下載「國泰優惠CUBE Rewards App」，再享指定商戶專屬消費與兌點優惠，甚至還有集章贈點活動，到指定店家刷CUBE卡消費、集滿指定章數可獲得小樹點（信用卡），最高贈250點，刷愈多，回饋愈多！

No.2 兌換禮券、票券

App點數回饋，能讓生活更豐富多彩！其中，兌換禮券、票券也是非常多網友讚賞的使用方法，可在百貨公司購物時享有額外折扣；或者在心儀的餐廳來一場美食饗宴，省下餐費加倍滿足；如果你是電影愛好者，還可以換取電影票券，和好友一起享受大銀幕上的視覺震撼。

下次消費前先查看你的App，看看能得到多少回饋，讓你換到更多超值券。有網友提到，國泰世華CUBE卡友除了快閃權益回饋，還能在「國泰優惠CUBE Rewards App」參加「解任務瓜分200萬點」 限時活動，只要完成指定任務條件就能再拿更多小樹點（生活）回饋，可以直接在「國泰優惠App」中換取超多種厲害的票券，可謂上班族的心動小確幸！

No.3 折抵信用卡帳單

現在的信用卡App不僅可以讓你輕鬆管理信用卡帳單，還能馬上用點數來抵扣帳單金額，非常方便又划算！上個月刷卡買了不少東西，擔心金額會讓開支變沉重？別擔心，打開App看看點數夠不夠用，點一點，帳單上的金額就立馬少了一大塊，肩膀是不是瞬間輕鬆了很多呢？

比如，刷卡消費有未出帳金額，到台新銀行App「Richart Life」看看，即可使用台新Point點數兌換，100%折抵帳單，折抵金額將於次一營業日入帳喔！

No.4 兌換指定商品

別小看點數的力量，它們是你換取心儀好物的秘密武器，趕快打開你的信用卡App，看看有哪些好康可以兌換吧！

告訴你一個小秘密，「國泰優惠CUBE Rewards App」小樹點限時放大活動來了！2024年8月1日至9月30日活動期間，App會員享以小樹點1點兌換星巴克50元飲料折價券、7-ELEVEN麥香紅茶；刷國泰世華卡累積的小樹點（信用卡）還能1點兌換指定優惠券，如臺虎精釀平日生啤小杯買1送1、NSFW Pizza & Coffee 10吋Pizza買1送1、The Public House松露薯條免費兌換、義大世界皇家劇院票／星光票100元折抵等超值兌換優惠，數量有限，換完為止，趕快行動起來。

No.5 兌換里程數

當你每天刷信用卡買咖啡、點午餐或網購時，其實不只是日常消費，還在悄悄累積免費里程，讓你的旅行夢想變成現實。透過信用卡紅利點數，這些消費可以轉換成航空里程、甚至輕鬆幫你省下不少旅費，對於喜歡出國旅遊或是頻繁出差的商務人士來說，超級優惠！

例如，星展銀行與4家航空合作推出獎勵計畫，透過App便能以最低500點兌換1,000里程；而「國泰優惠CUBE Rewards App」主打兌換最多元、通路最廣、優惠最有感，在轉換航空里程方面，小樹點（信用卡）不僅最低360點就能兌換1,000里程，合作的航空公司比其他銀行還豐富，包含亞洲萬里通、JAL哩程儲蓄專案、亞航獎勵計劃等，甚至還能兌換飯店積分，在2024年8月1日至9月30日間更有轉換里程送最高50%回饋的限時加碼活動讓你的旅行更輕鬆、划算，網友讚嘆「兌換比例不錯」、「平常國泰長榮聯名卡跟CUBE卡兩張一起用，累積里程是真的很快很方便」。

No.6 艙等、車廂升等或折扣

想要更高端的旅行交通體驗，善用App點數回饋是個很好的主意，讓你在搭飛機或高鐵時，享受艙等或車廂升等的優惠。原本的狹小經濟艙瞬間變成舒適商務艙，高鐵普通車廂更換到豪華車廂，省錢也能享受寬敞座位、貼心服務、頂級體驗。

別再讓你的點數躺在App裡休眠了！台灣高鐵跟多家銀行合作，訂定了商務車廂升等優惠的銀行規則，依各發卡行規定需扣抵信用卡紅利點數、哩程數或加價金就能享有優惠，現在就拿起手機，看看有哪些升等或折扣選項可利用，讓下一次旅程更加豪華，享受點數帶來的尊榮感。

No.7 做愛心公益

無論是購物、餐飲、旅遊等，都可以輕鬆累積信用卡App點數回饋。但是，你是否知道，這些小小的點數不僅能換取商品或現金回饋，還可以用來做愛心公益呢？你可以將平時累積的點數捐贈給需要幫助的公益團體，讓它們成為改變世界的一小步，為社會帶來正面的影響。

消費不僅要聰明，還能賦予更棒的意義！捐點過程簡單又方便，只需在App中點幾下，立即就能將愛心傳遞出去，感受幫助他人的快樂。永豐銀行推出的「豐點生活圈」提供用戶將點點變愛心，每3,000點可兌換捐出新台幣150元，包含肝病基金會、兒童福利聯盟、婦女救援基金會、創世基金會、伊甸社會福利基金會、世界展望會等14家公益團體可選擇。

No.8 免費停車優惠

平時習慣開車出門的你，不僅需要花時間找地方停車，還要比較收費方式，由於大多數停車場都是以小時計費，停著停著不知不覺荷包就跟著大失血，回過神來已經花掉好幾百塊！不過現在許多銀行針對刷卡累積紅利點數祭出免費停車方案，只要符合資格就能在合作停車場進行折抵，對於小資族來說不無小補。

舉例來說，台新銀行除了針對尊爵世界卡、台新商務卡、雙幣卡客戶，推出累積消費滿4,000元兌換1小時市區停車優惠，另針對其他卡別新卡友也推出點數36點折抵1小時市區停車優惠，兩種方案每卡每日最高3小時，並適用於中興嘟嘟房、24TPS永固便利停車場；第一銀行則獻上鈦金卡、御璽卡、晶緻卡等級以上之信用卡，持卡人1次紅利點數折抵指定停車場優惠，每戶每日最高5小時。

另外，星展銀行2024年底前，信用卡卡友可使用每35點現金積點或現金紅利兌換1小時免費市區停車時數，優惠適用於台灣聯通、中興嘟嘟房及ViVi Park停車場。消費者也可以在各家銀行App查看自己有多少點數可以折抵使用唷！

No.9 兌換飯店積分、獎勵住宿

隨著現代人越來越重視旅行與享受生活，信用卡App點數成為一個吸引力十足的工具，將日常花費多賺的回饋點，拿來兌換心儀飯店的積分，讓你的下次旅行變得更加經濟實惠，舉凡入住時享受免費升等房型、獲得額外的福利、加贈早餐或晚餐等，這不僅是一種回饋，更是一種對自己美好生活的投資。

推薦各位旅行家們絕對要下載「國泰優惠CUBE Rewards App」，9月30日前參加「優惠點 點數超值兌」活動，就能以小樹點（信用卡）轉換指定飯店積分者，最高加碼50%回饋，包含萬豪旅享家、洲際IHG優悅會等，有效放大點數價值。

No.10 參加抽獎

只要刷卡累積點數，然後打開手機App參加抽獎，說不定中獎的幸運兒就是你！不論是現金獎勵、最新的電子產品，還是高級餐廳的美食饗宴，都有機會靠點數免費獲得。例如「Richart Life」App中的台新Point，只要有一點就有希望，你喜歡的蘋果商品、百貨禮券或是點數翻倍抽，用小小的點數換大大的快樂，這種回饋機制不僅多了不少驚喜和樂趣，還能增添期待感。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年8月14日至2024年8月12日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

力推「減碳、綠色觀光、女力」 哪個地方政府的永續行動最受好評？

黃仁勳概念股帶動這支ETF大漲！點名的「阿婆水果攤」也爆紅

資產規模前十大ETF聲量排行出爐 投資人最愛是「它」

比官網更優惠？盤點10大第三方機票訂購網站

ESG怎麼做會最有感？揭曉台灣上市、上櫃公司永續排行榜Top 5