證交所SDGs「品味自然 飲食減碳」支持在地減碳排 彈性素食愛地球

臺灣證券交易所2024年SDGs系列活動第五發登場！證交所於夏末之際進行以「支持在地」為主軸的「品味自然‧飲食減碳」主題活動，由董事長林修銘帶領公司全體同仁親身落實，用當令、在地與低碳飲食愛地球，為環境永續發展盡一份心力。

根據國際期刊《 NATURE FOOD 》研究資料顯示，運送食品的碳排放量占陸地車輛碳排放量約 50 ％，遠超過運送其他商品的碳排放量。該研究也指出，若全球消費者採取在地飲食，每日碳排放量就會減少 0.38 億噸，等於1公噸汽車從地球至太陽來回6,000 次的排放量，可見食品運輸所造成的碳排放需要立即改善！

「品味自然‧飲食減碳」活動提倡少吃肉、多吃植物性飲食的「彈性素食」概念，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）表示為減緩海洋問題、糧食安全、沙漠化、氣候變遷等，都是應該採取彈性素食的理由。活動特別邀請知名蔬食品牌為同仁們打造專屬的在地低碳蔬食餐，以臺灣特選低碳米加上未來肉所特製的炊米堡，再搭配在地手作有機豆漿，讓同仁們體驗健康滿點的彈性素飲食，每天食用在地飲食，一天減少約 4.75 公斤溫室氣體排放。

林修銘表示，少肉多蔬食是最簡單的減碳方式，鼓勵大家多多購買在地生產的食物，除了能明顯降低碳排放之外，也能提高在地農民的收入，並且大大降低食物不安全的風險！藉由這次SDGs系列活動「品味自然‧飲食減碳」活動，帶領同仁們一起達成 SDGs 13 永續發展目標：完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響。

減碳刻不容緩！證交所響應聯合國永續發展目標，以及格拉斯哥氣候協議（GlasgowClimate Pact）朝向 2050 年淨零排放，積極與世界接軌，在 2024 年度永續發展目標系列活動，預估將幫助地球減少至少 444.5 公斤的碳排放量，也積極向內部同仁宣導各項節能減碳方式，以實際行動愛護地球，臺灣證券交易所也會繼續努力推動減碳行動，共創台灣優質美好的生活環境。