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兆豐證券推1千美元投資海外債 美日港股享免低收手續費

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券推出全新海外債電子交易平台「兆好Bond」，精選 20檔優質小額債投資標的，只要1,000美元就可參與申購。投資人資金有限也能輕鬆投資全球知名企業。兆豐證券/提供
兆豐證券推出全新海外債電子交易平台「兆好Bond」，精選 20檔優質小額債投資標的，只要1,000美元就可參與申購。投資人資金有限也能輕鬆投資全球知名企業。兆豐證券/提供

隨著美國聯準會（Fed）降息時程逐漸明朗，海外債券投資正是好時機。對於資金有限的小額投資人來說，除了存股外，現在也多了「存債」新選擇。兆豐證券全新海外債電子交易下單平台「兆好Bond」即日起上線，平台提供100檔債券標的，交易種類多元化，其中包括20檔精選小額債券，只要1,000美元就可入手，另外還有80檔債券標的，只要一萬美元即可下單交易、進行投資。「兆好Bond」提供低申購門檻及小額債選擇性皆優於市場上的其他選擇。

兆豐證券「兆好Bond」精選20檔小額債券，共涵蓋六大領域，科技業有三檔，如美國知名科技公司IBM等；金融類有三檔，如保德信金融、大都會人壽；核心消費類有五檔，如聯合利華等；醫療保健類有三檔，例如聯合健康集團；工業類有兩檔、美國公債有四檔。其中債券票面利率超過4%以上高達14檔，為殖利率高且優質的投資級債券，即使是小資族也能輕鬆「存債」投資全球知名企業。

除了調降海外債券申購門檻，近年科技股話題帶動複委託交易金額及開戶數快速成長，為協助投資人布局海外商品，自即日起透過兆豐證券複委託平台電子交易下單美國、日本及香港市場，免低收手續費。此外，兆豐證券領先業界推出「MegaGo每股購美股市場以股計費均一價，大幅降低投資人在下單時的手續費負擔，讓海外股市投資變得更輕鬆，資金可發揮更大的效用。

想要投資海外股市需先開立複委託帳戶，即日起至2024年底，線上開立兆豐證券新戶或開立複委託新戶，開戶成功且在次月底前完成台股或美股電子交易一筆，就送100元超商即享券。

債券 美國聯準會

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