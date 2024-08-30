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金融科技專利授權有解！8家業者遞需求 金管會近期將發函

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

國內金融機構取得近6,000件金融科技專利太夯，科技業上門求轉售，但銀行擔心違反營業項目。金管會29日宣布，金融機構未來可就無形資產處分方式出售專利或技術，但設下但書，假設件數量過大得經常性轉售，或是有技術授權與接受他人委託需求的營業項目需求，還是得透過設立轉投資金融科技公司辦理。銀行業對此按讚，認為可以有助於金融機構合作創新，提升開發專利誘因。

銀行業認為，這代表可以「有合法授權管道」，只要合理鑑價就出售金融專利，至少不會違反營業項目。銀行業並透露，已經有不少金融業與科技業上門，洽詢取得金融科技專利價格。

根據金管會統計至今年第二季，金融機構因業務以及管理需求，開發金融科技專利的核准件數，已經達到5,833件，因部分專利具有市場性以及價值，至少8家金融機構希望出售金融科技專利，包括3家金融業與5家證券期貨業，分別為永豐銀、國泰金、北富銀，以及康和證券、華南永昌證券、合庫證券、元大投信以及阿爾發投顧。

因應金融業擔憂出售專利與技術給他人後的營收，是否變成營業項目，擔憂違反營業項目規定，金管會決議近期將發函，說明金融機構可以就取得或處分無形資產處理準則規定辦理。

金融機構如果因業務以及管理需要，而開發的金融科技專利與技術，欲授權給他人，金管會綜合規劃處長胡則華解釋，屬於無形資產處分，可以就公開發行公司取得或處分資產準則，只要經過董事會通過、並且符合利害關係人交易需求條件等流程，就可以出售專利給他人，並認列在當期損益。假設出售價格達到公司實收資本額20％或是新台幣3億元，必須請會計師針對出售價格合理性，出具意見書。

第二種情況，如果有他人委託金融業開發金融科技技術或應用，或是金融業要經常性出售專利與技術，則必須要透過轉投資金融科技公司辦理，目前銀行與保險允許專投資金融科技公司，通常持股20％以上，不需要有實質控制力也不用到100％。

流程上，金融機構必須先把研發的技術，授權給轉投資的金融科技公司，此時會產生處分專利過程，如果有長期研發以及出售專利需求，金管會建議由金融科技公司接受外部委託開發研究，此時如果再賣給他人，就不屬於金融業的業務。

金管會 金融業 金融科技

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