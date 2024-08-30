防詐！國泰人壽簡訊請認明官方簡碼「68168」 陪保戶安心一路發

近期金融詐騙簡訊猖獗，國泰人壽理解客戶對於含短網址之簡訊多有存疑，故偕同政府與電信業者開發認證機制，降低簡訊被不肖第三方仿造的疑慮、同時防範客戶個資外洩與資產詐騙風險，自9/1起將以商用簡訊號碼「68168」發送重要訊息，站在第一線捍衛保戶權益，提供客戶更加安心完善的服務體驗。

簡碼「68168」有兩大涵義：1.首兩碼「68」為電信業者認證之金融機構；2.末三碼「168」諧音一路發，寓意國壽陪著保戶一路發。自9/1起，國泰人壽將分階段導入，凡有關保費交付及重要權益之簡訊通知（如：繳費通知、保單權益變更、客戶權益提醒…等註），讓保戶可快速透過發送簡碼「68168」、連結網址開頭「cathaylife.tw」等判斷來源，安心點擊簡訊。

此外，國泰人壽亦積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），落實氣候行動，持續推廣電子化通知，逾8成客戶已申請e-mail或簡訊通知。國壽於近期啟動「一人一樹，種樹計劃」活動，若客戶將紙本通知改為手機簡訊寄送，將為客戶捐5元加入種樹計劃；國壽日前也攜手客戶，於基隆潮境公園共同種下100棵希望樹苗，響應零紙張環保愛地球的使命，也保障客戶能收到重要通知的權益。

因應高齡化、科技發展的趨勢及挑戰，近年來國泰人壽積極與警政署合作，接受防詐騙專業訓練，結合數位科技，強化臨櫃關懷，提升打擊詐騙的有效性及準確性。累計至8/23，國壽服務據點於2024年，共計成功阻詐45件、總金額達4,755.5萬元；而2023年全年度阻詐64件、總金額為4,829.6萬元，以綿密的防詐安全網，守護客戶資產與保障。

國泰人壽秉持「全員服務、公平待客」的理念，以提供超乎客戶期待的服務為目標。今年再度獲得主管機關肯定，獲選成為金管會「公平待客原則評核」排行前25%業者，不僅連續6年得到此殊榮，更是自評鑑開辦以來，唯一每年蟬聯績優的壽險業者。國壽以客戶權益為優先考量，領先業界於2018年首創公平待客推動委員會，由董事會直接督導，並設立專責單位統籌與建立管理機制，展現由上而下重視公平待客的風氣。

未來，國泰人壽將持續落實公平待客原則，秉持「客戶為中心」作為經營理念，肩負「永續保險之領航者，用心守護家的幸福」的核心價值，精進為每一位客戶營造友善的金融環境，以期透過公平待客守護民眾的幸福，達到永續金融的目標，成為穩定台灣社會的重要力量。