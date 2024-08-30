銀行自主升息… 房仲：賣方市場恐轉為買方市場

中信房屋統計內部成交件數，8月全台交易量相較於上月減少約16%，較去年同期減少約2%。

中信房屋總經理張世宗指出，8月逢民俗月，不少民眾會避開此期間進行買房或交屋，加上銀行限貸令及股市震盪的衝擊，購屋民眾變得更加謹慎，市場觀望氛圍加重，看屋人潮大幅減少，交易量自然隨之下降。

另一方面，鑒於通膨預期、台商回流資金解封、美國降息在期等利多因素，不少屋主對市場前景仍持樂觀態度，造成買賣雙方存在認知差異，導致成交難度提高，交易周期拉長，進一步壓縮了市場交易量。

他表示，現在很多銀行自主升息、自主限貸，購屋民眾「求貸無門」，解約現象頻發，成屋交易量已出現緊縮徵兆。央行9月將召開第3季理監事會議，不排除祭出第七波選擇性信用管制的可能，這也為後市發展增加了更多不確定性。

整體而言，從現在到年底的市場氛圍恐怕不如去年同期那麼熱絡，交易量的年減幅度恐將加大。若狀況持續，賣方市場有可能逐步轉變為買方市場，房價漲勢也會有所趨緩。

觀察區域表現，六都交易量增減互見，其中以台北市和桃園市的減幅最多、皆在兩成以上，而同樣位於大台北生活圈的新北市則與上個月持平。

張世宗表示，台北市購屋門檻高，購屋民眾需要的貸款金額亦較大，銀行收緊房貸資金後，許多自備款有限的購屋民眾被迫延宕置產計劃，直接導致台北市交易量縮減。