股匯背道而馳 台股大跌、新台幣貶轉升 幕後推手是它

AI晶片大廠輝達財報行情不如預期，美股下挫拖累台股29日表現；匯銀主管指出，熱錢今天大舉匯出逾7億美元，但因適逢月底，出口商蜂擁進場拋匯，促使匯市午後戲劇化由貶翻升，終場升值4.7分，收在31.903元，總成交量為15.85億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數今天上漲0.36%，非美貨幣升貶互見；其中，人民幣、星元、台灣主要貿易對手國貨幣韓元及新台幣匯率升值，日圓匯率獨憔悴。

資料指出，人民幣匯率今天大舉反彈0.25%、為「最強亞幣」，星元匯率升值0.21%居次，韓元兌美元升幅0.2%，高於新台幣匯率升幅0.15%；另外，日圓匯率今天貶值0.11%，為主要亞幣裡唯一貶值的貨幣。

全球緊盯的輝達財報出爐，儘管營收展望大致符合預期，卻讓看多的投資人大感失望，股價在盤後交易應聲重挫，拖累台股今天盤中重挫逾350點，終場下跌168.81點，收在22,201.85點。

新台幣匯率早盤與股市走勢亦步亦趨，盤中最低貶至31.985元，但匯價跌深，反而吸引出口商進場拋匯，促使匯市午後豬羊變色、新台幣匯率由貶翻升，終場升值4.7分，收在31.903元。

匯銀主管說，眼見台股大跌，市場一度憂心新台幣匯率可能重返32字頭，沒想到午後風向丕變，出口商拋匯潮瘋狂湧入，令新台幣匯率翻升後報收。展望後市，匯銀主管說，估計短期內，新台幣匯率仍將維持31.8~32.2元區間波動整理，短期內熱錢動向、台股表現與主要亞幣強弱為三大重要變數。