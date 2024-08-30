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外價準備金新制 保險業者年省千億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會昨發布「外匯價格變動準備金新制」，根據保險局估算，若所有業者申請新制，整個外價準備金最高能擴大到九千六百億，是目前兩千三百億（截至七月底尚未達上限三千億）的四倍有餘，雖新台幣匯率八月轉升，但保險局認為，匯率有均值回歸特性，新制仍有足夠誘因吸引業者來申請，若避險比率下降百分之廿，全體保險業者一年可省下近千億保費。

保險局長蔡火炎舉例，去年匯率從年頭到年尾僅變動百分之○點二，但壽險業者卻花三千六百億避險成本，修改準備金制度，讓壽險業者透過累積更多外價準備金方式來沖抵匯損。

此次從負債科目開放五大準備金，包括不動產增值利益、重大事故收回、營業損失、公司自願強化提存與其他強化提存等準備金，如併購用途準備金。蔡火炎說，業者可選擇申請，核准後不能變回舊制。

保險 負債 避險

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