台新金子公司人事調整 張雲鵬鄭貞茂等4人出任董事

台新金今天代多家子公司公告董事異動，分別由張雲鵬、楊泮池、劉積瑄、鄭貞茂出任各子公司董事，生效日期皆為9月1日。台新金自延攬前經濟部長王美花成為金控獨立董事以來，各公司高層陸續有人事新布局。

台新金今天發布重訊指出，台新銀董事將由前華南金、華南銀行董事長張雲鵬出任；台新人壽董事由前台灣大學校長楊泮池與全球人壽前董事劉積瑄出任；台新投信董事則由前陽明海運董事長鄭貞茂出任。

台新金從6月延攬王美花為金控獨立董事以來，陸續有新任高層人事安排，7月延攬前聯卡中心董事長劉燈城任台新投信董事，前中小企業信用保證基金總經理洪素珍任台新投顧董事長。

先前台新金董事長吳東亮就曾針對大規模人事異動表示，台新人才很多，「世代交替，任期也到了」。