金管會信託2.0評鑑／一銀全方位服務奪三獎

第一銀行響應信託2.0政策，實踐普惠金融，打造全方位信託服務備受肯定，自金管會辦理信託2.0評鑑計畫實施以來，已連續三年入選為績優銀行，今年更榮獲第三期信託2.0評鑑信託業務創新獎第一名、安養信託獎第二名，以及信託結盟獎第三名等三項大獎，展現創新信託服務的實力，並由董事長邱月琴代表受獎。

深耕信託業務多年的第一銀行，從產品、服務及系統整合三管齊下，打造全方位創新信託服務，透過整合金控資源，創新八大服務項目，發展「碳權交易價金信託」、「地主自力更新代理實施新種信託模式」、「可攜式退休信託帳戶」、「境內基金集中清算平台」、「珍愛美滿信託創新服務」、「創新型三類不動產管理型服務」、「數位金融品牌iLEO帳戶」及「創新金融友善服務」，在信託創新上取得豐碩成果。

台灣即將邁入超高齡社會，民眾對於財產保全需求日益增加，第一銀行突破過去安養信託局限以高齡者自身安養為訴求，推出「守愛永恆身障信託」、「傳愛天使守護信託」、「安心傳家安養信託」及「珍愛美滿傳承信託」等四大創新服務，以彈性客製化契約，為高齡者建構更完整信託服務；另為落實在宅安老，發展不動產管理三大服務面向，包括資產管理、資產活化及資產規劃，藉由信託機制，推動都市更新及協助不動產業者發展委任管理不動產，支持長者打造樂齡第三人生。

第一銀行串聯外部資源，打造「全方位信託2.0專區」，涵蓋「樂活信託」、「全方位信託」、「悠活專區」、「保險高齡化專區」、「都更危老」等；創新發展場景金融及點數生態圈，運用「粉獅幣」點數串聯食衣住行育樂各場景之合作夥伴，一站式滿足客戶需求；更攜手長照業者青松健康、醫療院所海天醫院與法律顧問翹楚理律法律事務所等，共同簽署合作意向書，透過資源互惠，提供整合性的信託服務。未來，一銀將持續發展創新信託業務，成為客戶心目中最值得託付的信託品牌。