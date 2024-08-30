金管會信託2.0評鑑／玉山銀榮獲業務創新獎

金管會昨（29）日舉辦信託業推動信託2.0計畫評鑑第三期頒獎典禮暨研討會，玉山銀行榮獲「信託業務創新獎」，以貼近顧客需求且結合創新的信託服務，為顧客打造安心且豐盈的樂活人生，深獲評審肯定。

為滿足顧客退休安養、資產傳承以及交易安全保障等需求，玉山銀行打造專業諮詢模式，協助顧客規劃資產並為退休生活預作準備，推出「安養信託服務量表」，以身心健康、社會資源等多面向題目，綜合評估顧客潛在的信託需求，給予對應的信託規劃建議。同時，結合實務經驗及金融科技力量，提供「GRACE 資產配置服務」，針對顧客的投資組合進行多維度分析，提供客製化的再平衡建議，使顧客能從容面對資產穩健增值的退休需求。

截至2023年底，玉山安養信託財產及受益人數皆為民營第一，信託財產本金較前一年度成長逾50%、累計受益人數成長超逾300%，展現顧客對於玉山的信任與託付。

隨著超高齡社會的來臨，資產保全及傳承逐漸被國人重視，以不動產交易為例，以往不動產履約保證，銀行僅擔任保證銀行並提供購屋款的保障，為加強保護顧客交易安全，玉山銀行與知名建經公司將履約保證制度結合不動產買賣價金信託架構，利用信託專款專用特性，保障專戶中的款項，並斥資上千萬建置「信託金流管理系統」，大幅提升買賣雙方交易保障，降低不動產交易風險，2023年成功完成超逾1.2萬筆不動產交易。

信託具有資產保障、傳承、確保交易安全等多元功能，不僅是一種金融商品，更是陪伴顧客規劃人生各個階段的最佳工具之一。展望未來，玉山秉持「心清如玉、義重如山」的核心價值，將持續運用金融專業，致力規劃符合顧客需求的信託服務，整合資源為顧客打造具保障且有價值的樂活人生。