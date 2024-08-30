中國信託三年砸30億 推五大公益

中國信託長期致力回饋社會，1985年以「點燃生命之火」開創台灣民間企業募款先河，在弱勢兒童身上，發現貧窮、毒品問題缺乏教育資源，導致孩子沒有希望與夢想，因而聚焦深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸。

中國信託近三年共計投入逾30億元推動五大公益，堅持延續公益專案的同時，亦不斷在其中發展創新與突破，以更有效的方式回饋社會。

中國信託為全台首家支持棒球、籃球及電競共三支職業運動隊伍的企業，擁有中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）、新北中信特攻籃球隊、中信飛牡蠣電競戰隊三支職業隊，亦為全台首家支持五級棒球運動的企業，長期贊助中信兄弟、臺中台壽霸龍隊、中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，支持多項國際級賽事，更邀請「世界全壘打王」王貞治先生來台為臺北大巨蛋投出深具歷史意義的第一球，助攻台灣躍上世界舞台。

中信金（2891）亦持續培育高球女將站上國際舞台揮桿，贊助優秀女將征戰國際舞台及自辦高爾夫賽事，力挺台灣體育發展。

公益興學部分，中國信託自2015年迄今，九年來捐贈中信金融管理學院校務營運經費逾10億元，並被稱許為企業公益興學助私校轉型的新典範。

至於由中國信託慈善基金會發起「點燃生命之火」愛心募款運動，39年來累計募款金額超過27億元，幫助全台近67萬名偏鄉弱勢孩童，捐款所支持的「台灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」亦獲今年第20屆《遠見》ESG企業永續傑出方案「公益推動組」楷模獎殊榮與肯定，值得一提的是，2011年由中國信託慈善基金會與中國信託商業銀行共同推動「信扶專案」脫貧輔導服務，協助弱勢家長脫貧自立，已邁入第13年，累計協助逾5,700人次改善財務，幫助848個弱勢家庭成功創業，其中近四成家庭脫貧自立。