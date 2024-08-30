中信金拚永續 國際肯定

中信金控（2891）致力推動永續發展，8月發布2023永續報告書，首次揭露2050淨零路徑，與科學基礎減量目標（science-based targets, SBT）設定暨2023年達成情形；永續表現更再獲國際肯定，連續三年入選紐約《金融時報》（Financial Times）「亞太氣候領袖」（Asia-Pacific Climate Leaders），本評比著重企業近五年期間減降範疇一與二碳排強度、SBT設定以及範疇三排放的揭露情形，今年中國信託金控以卓越表現於大中華區金融業排行第一、亞太區排行前十。

中信金控為台灣首家加入全球影響力投資聯盟（Global Impact Investing Network, GIIN）的企業，2023永續報告書首度揭露依據GIIN「IRIS+」方法學量化投融資案於環境與社會產生的影響力，旗下子公司中信銀行、台灣人壽及中國信託綜合證券2023年投入再生能源投、融資專案所產生的再生能源發電量具顯著環保效益，節省新台幣21.99億元社會成本。

同時運用「自然相關財務揭露」（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）正式框架V1.0版，揭露中信金控在自然及生物多樣性治理成果，並於營運決策中考量對環境及社會正負面衝擊。

社會投入方面，中信金控宣示將持續提升金融產品及服務之包容性及可及性，中國信託銀行與國際微型金融機構合作，於菲律賓、印度、越南等地提供微型貸款服務，台灣人壽亦持續推出針對高齡、新住民、弱勢族群的普惠金融保險商品。

此外，中國信託慈善基金會2011年起推動「信扶專案」，提供貸款金流、信用保證、創業保險、創業輔導等完善服務，解決臺灣弱勢家庭貧窮循環與福利依賴，累計至2023年貸款逾2.3億元、協助796個家庭成功開業，脫貧率近四成，以IRIS+方法學估算，信扶專案減少社會成本及所創造之社會效益合計約達7,630萬元。