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國壽全年發債800億 達陣

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
大型壽險業申設SPV發債概況
大型壽險業申設SPV發債概況

國泰人壽昨（29）日宣布，國壽透過在新加坡申設的全資持有子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.，於境外債券市場發行總規模3.2億美元、15年期美元次順位公司債，在國際投資者踴躍參與下，獲得逾十倍超額認購，國壽已順利達成全年新台幣800億元的發債目標。

繼國泰人壽後，南山人壽先前經董事會決議，在新加坡設立100%持有的子公司Nanshan Life Pte. Ltd.，該公司已於7月26日完成設立；南山人壽指出，董事會先前通過今年300億元發債額度，該公司將在額度內進行國內外債券發行的規劃。

新光人壽先前指出，著眼國外利率目前還維持在高檔，預料今年還不會去海外設立特殊目的公司（SPV），但新壽會依據法規行動，最快會在明年推動相關計畫。另外，包括富邦人壽、凱基人壽、台灣人壽等，目前暫無申設SPV的計畫。

富邦金控（2881）總經理韓蔚廷昨天表示，富邦人壽今年擬發債750億元，但暫無申設SPV的規劃，主要是內部研判，目前在台灣就能發行債券，債券的發行條件內部認為可以接受，且程序簡單、成本也較低。

保險業將於2026年接軌TW-ICS新制，金管會於今年3月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立SPV，發行具資本性質的債券，國泰人壽搶下同業頭香、在新加坡設立Cathaylife Singapore Pte. Ltd.，並於7月5日發行10年期的美元次債6億美元；昨天再度宣布，發行總規模3.2億美元、15年期的美元次債，為國內保險業發行的第二檔境外美元債。

國泰人壽指出，近期國際債市走勢平穩，為掌握發債機會窗口、完成年度資本規劃，國泰人壽8月27日在香港進行投資人交易路演，並於8月28日成功定價於T10+150基本點（以美國10年期公債為基準利率），發行收益率為5.329%，票面利率為5.3%，總發行規模為3.2億美元。在投資人積極參與下，創下逾十倍超額認購，基金/資產管理公司占77%，保險/退休基金占12%，銀行占5%，私人銀行/其他占6%；地區分布方面亞太地區占79%，EMEA（歐洲，中東及非洲三個地區合稱）約21%。本次發行順利吸引更多優質及長線投資者青睞，且區域更具分散性，將有利於公司多元化投資人基礎、提升國際能見度。

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