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威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

台新董事群新增四人

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

台新金（2887）昨（29）日召開董事會通過最新人事案，華南金控董事長張雲鵬，出任台新金控旗下台新銀行董事；台大前校長楊泮池、全球人壽前董事劉積瑄出任台新人壽董事；陽明海運前董事長鄭貞茂接任台新投信董事，四人都將於9月1日上任。

台新金控代子公司台新銀行公告董事變動，由於台新銀行董事許德南出任台新創投的董事長，其台新銀董事一職將由張雲鵬接任，張雲鵬過去曾是任期最久的公股董事長，在華銀47年，高雄銀行兩年，總共在銀行體系49年，長年主掌授信和海外分行、OBU業務，在他任內，華南金獲利亦創下佳績，如今也成為台新金董事長吳東亮自許德南之後，再度從公股銀行體系裡網羅來的業務大將。

台新金控 華南金控 董事長

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