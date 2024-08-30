富邦壽投資台股報酬率飆27% 總座韓蔚廷對前景「審慎樂觀」

富邦金控昨（29）日舉行今年第2季法說會，旗下富邦人壽在國內外股市投資大有斬獲，總投資部位5兆1,061億元裡，台股投資4,585億元、占比9%，投資報酬率飆上27.49%；國外股票部位3,802億元，占比7.4%，投報率也高達16.88%；目前為止，股票未實現利益仍超過千億元。

今年上半年，富邦人壽股票已實現損益766億元，較去年同期的276億元暴增1.78倍；不過，因大舉處分股票，今年上半年現金股利縮至44億元，較去年同期的122億元明顯減少。

富邦金法說會重點概況

展望股市前景，富邦金總經理韓蔚廷用「審慎樂觀」四字形容，他表示，對AI產業仍樂觀看待、中長期仍有不錯發展，只是短期漲幅已高，評價是否會調整仍須留意；此外，傳統產業雖還不是太好，但也不是最差，而是緩步復甦、且朝正面方向走。

受惠金融市場回穩，富邦人壽股票評價上揚，帶動金融資產未實現餘額由3月底的404億元，6月底回升至609億元；截至目前為止，股票未實現獲利超過千億元。除股市外，富邦人壽最大投資部位仍為海外債券，約2兆8,890億元，占比為56.6%，投報率為4.18%。

富邦金控昨日公布上半年稅後純益813.1億元，每股稅後純益（EPS）5.97元，稅後純益、每股稅後純益居金控業之冠。富邦人壽上半年稅後純益市場第一，年增97%；台北富邦銀行上半年稅後純益續創歷史同期新高，年增24%；富邦證券上半年獲利大幅成長，年增45%；富邦產險利潤持穩增加，續居市場龍頭。

富邦金控先前公布7月稅後純益267.4億元，累計今年前七月稅後純益1,078億元、超越去年全年獲利並創歷年同期新高，每股稅後純益為8元，稅後純益及每股稅後純益雙雙續居金控業冠軍。