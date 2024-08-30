壽險業閃避匯率亂流有解！金管會宣布外匯價格準備金新制

金管會昨（29）日宣布壽險業「外匯價格準備金（簡稱外價金）」新制，共三重點，一，拉高外價金提存和沖抵比率均達100%，二，新增五項準備金可轉列外價金，以不動產增值利益準備金190億元最多，三，2026年接軌時，負債（保單）與現值間的準備金差額，也允許申請轉列外價金中。

當「外匯準備金」水庫愈厚實，可平穩獲利，業者可降低避險比率，免砸大錢避險。保險局副局長蔡火炎說，下周公布後，業者經董事會通過就可來申請，一旦申請新制，就不能再回去舊制。

外匯準備金新舊制概況

「外匯價格準備金」是甚麼？簡單說，當台幣貶值、壽險業有兌換利益時，需提存一筆準備金，以因應當台幣升值，壽險業出現兌換損失時，就可以把這筆準備金，拿出來沖抵，藉此減輕對獲利衝擊。

白話文就是，準備金如同一個壽險業的大水庫，晴天（台幣貶值）儲糧、雨天（台幣升值）撐傘，不會讓壽險業因為匯率亂流，讓「獲利暴起暴落」，有平穩損益效果。

其次，因為水庫也緩衝了匯損，可減少壽險業為了避險、每年付出高達數百億元的避險費用，第三，當準備金水庫愈厚實，業者不需加大力道避險，避險費用不會吃掉升息財，業者經常性收益可大幅提升。

去年美國遲未降息，避險成本飆4%，壽險業2023年全年海外投資砸了3,600億元做避險，這筆錢猶如丟水裡，吞噬了獲利，有業者疾呼「為了全年變動不到一毛的匯率，卻花了3,600億元」。

金管會也認為，保險業資產投資海外，不會立刻把國外資產變現匯回、也不需做頻繁評價，但因匯率要做評價衍生避險需求，業者避免衝擊財報才大砸錢避險，這是「避了財報的險，卻造成長期資產流失」。

為讓業者可將省下的避險成本、轉為資本累積，金管會推出「外匯價格準備金新制」，一、拉高外價金的提存和沖抵比率，準備金可100%提存與沖抵。當台幣升值有匯損時，可全數沖抵，撐獲利；但當台幣貶值，有兌換利益時也得全數提存，兌換利益就不能累積獲利。

二、充實外價金的五項準備金「財源」，包含不動產增值利益、重大事故準備金收回、營業損失準備、自願強化提存準備、其他強化如併購評價準備金，均可提出申請轉列。

三、2026年IFRS17 接軌日，保單負債採「現時」利率計算時，帳列保險負債將有可能縮小，原本帳列負債準備金與現值的差額，可能產生有利影響數，也允許業者申請轉列。蔡火炎說，這塊會等接軌時才會適用，金管會正與公會討論申請時間。