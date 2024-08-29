凱基慈善基金會長期推動英語補助計劃 助偏鄉學子走向世界

凱基慈善基金會持續十年不間斷協助臺東縣、屏東縣、嘉義縣、南投縣等相對偏遠與資源不利地區的學童營養補充與英語學習，今年共補助73所學校，逾4,000名學生獲得更多英語學習資源，且有機會與外籍教師交流，將英語在生活中應用增加語言競爭力。

對偏鄉學童來說，學校內可能沒有英語專科老師，即便校外也沒有英語補習班，學習資源的缺乏讓偏鄉孩子很容易就輸在起跑點。

為了消弭城鄉間教育資源的落差，凱基證券捐助的凱基慈善基金會「愛，讓機會萌芽」計畫推動優質教育的永續發展，希望為資源不利的孩子創造公平的學習環境。

屏東縣羌園國小表示，學校位處偏鄉師資難覓，弱勢家庭子女英文程度需長期關注與照護，但家長英語能力不足，無法指導學生練習，也不太督促學生複習，透過凱基慈善基金會補助，學童可增加英語上課時數，提高通過英語補救教學測驗成績，減少英語學習扶助教學人數，受扶學生進步率達100%。

新南國小校長表示，因學習從家庭和孩子身上都看到成長，十分感謝凱基慈善基金會的協助。

嘉義縣新塭國小也表示，藉由凱基慈善基金會的補助，學校能夠外聘英語老師，特別是透過生活化、沉浸式的學習方式，讓學生在英語競賽有所發揮，在耶誕晚會表演上也更顯得落落大方。

參加英語輔導的小硯分享，覺得自己越來越會說英語，認識的單字與句子也更多了；小芝則從聽不懂、從不及格到能考了88分，在進步過程中讓她慢慢地喜歡上英文。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆指出，英語是打開世界之窗的一把鑰匙，孩子有機會出國參加比賽、進行跨國文化交流及接待其他國家來訪學生，英文都是重要的溝通媒介。

凱基慈善基金會盡可能為孩子打好基礎，讓孩子獲得平等的學習機會，能夠在生活中自信地用英語與人溝通，十年來投入資源不利地區營養與英語補助已超過6,000萬元，凱基證券展現集團One KGI精神，共同溫暖偏鄉及弱勢孩童，期待降低經濟環境因素的限制，許孩子一個有希望的未來。