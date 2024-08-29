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台新高層再添4大戰將！張雲鵬、楊泮池、鄭貞茂加入 9月1日上任

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新高層再添4大戰將！台新金（2887）29日召開董事會，通過最新人事案。台新金控總部。圖／台新金控提供
台新高層再添4大戰將！台新金（2887）29日召開董事會，通過最新人事案。台新金控總部。圖／台新金控提供

台新高層再添4大戰將！台新金（2887）29日召開董事會，通過最新人事案，華南金控前董事長張雲鵬，出任台新金控旗下台新銀行董事；台大前校長楊泮池、全球人壽前董事劉積瑄出任台新人壽董事；陽明海運前董事長鄭貞茂接任台新投信董事，4人都將於9月1日上任。

台新金控代子公司台新銀行公告董事變動，由於台新銀行董事許德南出任台新創投的董事長，其台新銀董事一職將由華南金控前董事長張雲鵬接任，張雲鵬過去曾是任期最久的公股董事長，在華銀47年，高雄銀行2年，總共在銀行體系49年，長年主掌授信和海外分行、OBU業務，在他任內，華南金獲利亦創下佳績，如今也成為台新金董事長吳東亮自許德南之後，再度從公股銀行體系裡網羅來的業務大將。

子公司台新人壽則網羅生策會副會長、台大前校長楊泮池，以及全球人壽前董事劉積瑄出任台新人壽董事，其中，楊泮池於今年8月剛接任鑽石投資董事長，是台大校長卸任後擔任企業負責人的首例。

今年7月25日才剛去職的前陽明海運董事長鄭貞茂，在吳東亮的邀請之下，將在9月1日出任台新金控旗下台新投信董事，外界預期也將於台新投信董事會之後接替高齡83歲的現任董座吳光雄的位置。鄭貞茂最早從台灣經濟研究院助理研究員基層做起，再到花旗（台灣）銀行首席經濟學家，在中央政府部會先後擔任過金管會副主委、國發會副主委，此外他也曾擔任台灣金融研訓院院長；一直到2020年，就任陽明海運董事長，其熟稔總體經濟，對市場觀察也很敏銳，亦為吳東亮延攬他出任台新投信董事長的重要原因。

而台新金自今年以來已有不少高層職務調整。先是延攬前經濟部長王美花，進入台新金董事會出任獨立董事，邀請前財政部常務次長、前財團法人聯合信用卡處理中心董事長劉燈城出任台新投信董事；另外，台新投顧董事長則由前中小企業信用保證基金總經理洪素珍接任。

台新金控 吳東亮 董事長

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