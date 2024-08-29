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政策紅利來了！若壽險業避險比率降20% 年省近千億元避險成本

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會宣布「外匯價格變動準備金」新制上路，當業者把該「水庫」累積到滿水位時，就可減少避險。聯合報系資料照
金管會宣布「外匯價格變動準備金」新制上路，當業者把該「水庫」累積到滿水位時，就可減少避險。聯合報系資料照

金管會宣布「外匯價格變動準備金」新制上路，當業者把該「水庫」累積到滿水位時，就可減少避險。據金管會以7月底數據試算，當整體業界避險比率降5%時，估每年可省下246億元避險成本，降10%年省492億元，當長期大降20%時，年省高達982億元。

依新制，這些節省的避險成本，需轉列到特別盈餘公積，增強業者資本，禁止分配。

7月底整體壽險業海外投資避險比率是66%。換言之，當外匯準備金水庫累積愈多，業者不再需要買很貴的避險工具，可忍受的匯率波動也加大，長期若可降20%，等於投資海外，僅需46%、約一半做避險。

保險局副局長蔡火炎坦言，要降很大幅度的避險比率，外價金的「水庫」要累積到很大，大到足夠降低很多，這需要時間，7月底外匯價格準備金餘額是2,300億元，依新制的累積上限是9,600億元，需很長時間才能達到。

該新制有三大政策效益，一、提供業者多一項更符合經營特性的避險選擇；二、加快外匯變動準備金累積速度，使業者有實質應對與管理匯率風險的工具；三、每年節省的避險成本，可長期累積在資本，增加資本實力。

壽險業者認為，市場預期9月美國降息，加大台幣升值壓力，一旦這時候選了新制，業者可能還沒開始累積「準備金水庫」，就可能面臨全數沖抵，「水庫乾枯」的窘境。

蔡火炎說，匯率具有均值回歸特性，台幣仍有貶值可能，認為短期波動不至於影響業者申請意願。

壽險業 外匯 水庫 金管會

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