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在銀行體系49年…華南金控前董座張雲鵬 將出任台新銀行董事

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
華南金前任董事長張雲鵬將出任台新銀行董事。（本報系資料庫）
華南金前任董事長張雲鵬將出任台新銀行董事。（本報系資料庫）

華南金控退休的前董事長張雲鵬，將在9月出任台新金控旗下台新銀行董事，並已獲台新金控董事會通過。

張雲鵬是公股體系一路從基層培養起來的大將，尤其長年主掌授信和海外分行、OBU業務，先前任副總時期，還擔任銀行公會國際金融事務委員會主委多年。

張雲鵬是台新金控董事長吳東亮自新任台新創投董事長許德南之後，再度從公股銀行體系裡網羅來的業務大將，並接替許德南成為台新銀行董事。

張雲鵬是老華銀人，同時也是華南金控近幾年來，任期最久的公股董事長，華銀47年，高雄銀行2年，總共在銀行體系49年，他曾任紐約分行的經理，更因為適逢美國911事件，而參與、引領當年台資銀行分行重建的工作。

此外，張雲鵬在銀行公會國際金融事務為銀行同業爭取業務開放、包括人民幣業務辦理、伊朗貿易清算機制，都是其任內代表作，他任內華南金光靠本業獲利創下近幾年來最好的獲利成績。

由於張雲鵬個性非常阿莎力，除了廣受客戶歡迎，華南金控、銀行員工對他向心力高。張雲鵬先前為了在華南銀行穩定軍心，儘管2年前就已向當時財政部蘇建榮請辭，一路辭到現任財長莊翠雲，更在今年6月向提出書面辭呈，表明辭職決心，但為了配合財政部整體行庫高層人事調度，他應允一直留到整個人事全盤底定為止，張雲鵬不戀棧職位，作人又厚道的為人處事風格，由此也顯見。

台新金控 華南金控 董事長 財政部

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