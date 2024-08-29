促金融科技發展 金管會說明專利技術授權2作法

鼓勵金融科技創新，金管會今天指出，金融機構若將金融科技專利與技術授權，要透過相關規定進行；而若是以此為業，則是要透過轉投資的金融科技公司辦理，期待透過更明確、開放的方式，提高金融機構投入金融科技研發誘因。

金管會今天舉行例行記者會，綜合規劃處處長胡則華表示，有業者多次詢問金融科技專利或技術授權等議題，金管會今天明確指出相關說明。

胡則華表示，近年來金融科技發展迅速，金融機構因業務及管理需要，而開發金融科技專利的核准件數，自民國95年起至今年第2季已達5833件。部分專利因具市場性及價值，因此金融機構有授權給其他公司的需求。

胡則華指出，金管會近期將發布函令，說明金融機構的金融科技專利與技術，如計畫授權他人，屬對無形資產的處分或管理行為，得依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」規定進行。

胡則華說明，準則要求公發公司依照相關處理程序辦理，此說明主要是針對無形資產的處分，處分若達到實收資本額的20%或是金額達新台幣3億以上，要請會計師針對出售價格出具意見書，至於對損益表的影響則要看出售價格。

胡則華表示，金融機構若計畫接受他人委託開發金融科技技術或應用，或是經常性以從事「金融科技專利與技術授權」為業，則需透過其轉投資的金融科技公司辦理。胡則華補充，每行業都有相關轉投資規定，並不需實質控制力，但通常是持股20%以上。

胡則華表示，有此說明是因為8家業者尋問專利授權議題，其中銀行業有永豐銀、國泰金、富邦銀，證券期貨業為康和證、華南永昌證、合庫證券、元大投信和阿爾發投顧，保險業目前沒有相關訊息。

金管會表示，此項作法可鼓勵金融生態系成員共同投資金融科技技術及研發，注入金融科技創新動能，進一步促進台灣的金融科技發展。