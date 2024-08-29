外價準備金新制上路 保險局估一年可為業者省近千億避險費用

為讓業者省下更多的避險成本，有更多資源強化資本，金管會29日發布「外匯價格變動準備金新制」，根據保險局估算，倘若所有業者來申請新制，則整個外價準備金最高能擴大到9600億，是目前2300億（截至7月底，尚未達上限3000億）的4倍有餘，雖然新台幣匯率8月由貶轉升，但保險局認為，匯率有均值回歸的特性，新制仍有足夠誘因吸引業者來申請，並估計若因此避險比率下降20%，全體保險業者可因此一年省下近千億保費。

保險局以7月底資料估算，若避險比率下降5％，約每年可省下避險工具成本246億元，若下降10％每年可省下492億元，下降20％則每年可省982億元。

保險局長蔡火炎舉例，去年匯率從年頭到年尾僅變動0.2%，但壽險業者卻總共花出3600億的避險成本，因此決定修改準備金制度，讓壽險業者透過累積更多外價準備金的方式來沖抵匯損。

金管會此次新制，除了提高固定及額外提存的比例，及將特定負債項下準備金轉列至外匯價格變動準備金等方式，加快本準備金累積速度，還將每年節省的避險成本長期累積於資本項下，以強化壽險公司財務穩定性及增加壽險業的資本實力。

保險局此次從負債科目項下，開放五大準備金可挪為外價準備金的財源，包括不動產增值利益準備金、重大事故收回準備金、營業損失準備金、公司自願強化提存準備金與其他強化提存準備金，例如作併購用途準備金，其中以不動產增值利益準備金190億元較多。蔡火炎說明，業者可自五項目中選擇部分來申請，核准之後就不能變回舊制。