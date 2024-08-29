快訊

柯文哲查帳記者會被抓包「上周才開百萬發票」民眾黨回應了

以為在看超級盃...華爾街現罕見「輝達財報趴」 分析師：恐是見頂訊號

信託服務獲肯定 合庫勇奪信託2.0評鑑四大獎項

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫榮獲第三期信託2.0評鑑四大獎項，行政院長卓榮泰（中）與金管會主委彭金隆（左）及合庫金控暨銀行董事長林衍茂（右）一同合影。圖／合庫銀行提供
合庫榮獲第三期信託2.0評鑑四大獎項，行政院長卓榮泰（中）與金管會主委彭金隆（左）及合庫金控暨銀行董事長林衍茂（右）一同合影。圖／合庫銀行提供

合庫銀行深耕信託服務多年，致力提升信託服務品質，再度榮獲第三期信託業推動信託2.0計畫評鑑「最佳信託獎」、「員工福利信託獎」、「信託結盟獎」以及「安養信託獎」的肯定。

因應高齡社會需求，合庫銀行已推出各式信託商品，協助國人保障財產安全以及運用於財富傳承規劃。本次該行透過信託創新模式整合集團及跨業資源，推出「都更危老重建-樂安居」續建機制，強化預售屋履約擔保功能，保障地主與建商雙方權益，發展切合社會需求之信託服務。在人才培育方面，合庫銀行注重金融友善服務教育訓練，亦全力培育「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」，取得證照行員逾800人。另為普及信託觀念，辦理數十場的宣導講座，遍及鄰里、學校及機關團體，深具成效。

此外，合庫銀行投入大量資源優化資訊系統及建置數位化平台，提供員工福利信託客戶查詢信託資產狀況，以及上傳文件申請投資標的異動與贖回再投資等服務，達到快速便捷又富有彈性的使用者體驗，深受上市櫃公司青睞。該行除積極拓展上市櫃公司外，更聚焦於廣大中小企業、法人機關團體，協助企業打造量身訂做專屬方案，不僅凝聚員工向心力、留住優秀人才，讓員工提早規劃退休準備，打造第三支柱，更使信託服務深入到各個角落，達到企業、員工共創雙贏的局面。

另為發展多元化安養信託服務，合庫銀行積極拓展產業合作，與醫療、養護、長照等領域業者攜手合作，並結合金融科技創立「信託服務網」，提供客戶更加便捷和專業的信託服務。同時擴展至公益領域，參與多項具社會公益性質的信託案件，保障受益人之利益，並強化社會各界對於信託服務的認同和信任。

合庫銀行不斷精進商品設計發展符合社會需求之商品，以實踐普惠金融精神。本次再度獲得四大獎項，該行表示，滿足社會各階層及人生各階段的需求，是信託服務的宗旨，將持續秉持「樂活自在、永續創新」的服務理念，提供客戶最到位的信託服務。

信託 合庫

延伸閱讀

信託業推動信託2.0評鑑 12家業者獲績效優良銀行

選舉補助款買商辦 柯文哲：用我名字買監督力道更大

卓榮泰：金融業信託2.0結合創新照顧 民眾財產添保障

柯文哲否認4300萬元商辦交付信託 未來用作國會辦公室

相關新聞

雙龍搶珠恐引連鎖效應？韓蔚廷指「1關鍵」、曝富邦金未來併購以合意為主

富邦金總經理韓蔚廷今日指出，富邦金仍將積極物色透過購併來促進業務成長的機會，尤其是合意併購的機會：「若能合意，總比不合意...

信託業推動信託2.0評鑑 12家業者獲績效優良銀行

為因應高齡人口的變化給國家帶來之挑戰和機遇，金管會於109年9月1日發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，鼓勵信託業發展...

元大證券邀請美日專家 分享下半年市場展望及AI半導體趨勢

近年日本和美國股市表現亮眼，持續吸引全球投資者的目光。以日經平均指數為例，2024年以來最高上漲超過25%，那斯達克綜合...

多次協調未取得共識…寶林茶室中毒理賠未決 專家籲相關機構盡速處理

公共安全事件一直是大家所重視的議題，近期八仙樂園塵爆事件，最高法院也陸續做出判決。本案中八仙樂園是場地業主，而活動主辦則...

擬非合意併購新光金 中華信評：中信金應能吸收影響 評等展望「穩定」

中信金控（2891）擬以非合意併購方式收購新光金控（2888）。中華信評評估，以中信金集團的較大的資產規模與良好的信用結...

股匯不同調…輝達財報衝擊台股 但新台幣由貶翻升收31.903元

輝達財報行情失靈，台股應聲下挫，不過新台幣匯率在出口商拋匯帶動下，甩開頹勢，由貶翻升，收盤收在31.903元，升值4.7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。