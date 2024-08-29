信託業推動信託2.0評鑑 12家業者獲績效優良銀行

為因應高齡人口的變化給國家帶來之挑戰和機遇，金管會於109年9月1日發布信託2.0「全方位信託」推動計畫，鼓勵信託業發展全方位信託業務，並核定四大評鑑獎項獎勵績效優良銀行。鑒於信託2.0推動計畫執行成效良好，於111年9月再推出信託2.0第二階段推動計畫，並增加「信託結盟獎」的評鑑獎項，以持續鼓勵信託業者發展與時俱進之信託服務。

金管會29日舉辦第3期頒獎典禮暨研討會，不論公股民營銀行均積極參與，希冀共同為高齡政策盡一份心力，行政院長卓榮泰表示，行動創新AI內閣行動101的策略報告，未來兩項主軸就是照顧與發展，今天的頒獎典禮也是照顧與創新。信託2.0推動以來成績斐然，金融創新讓民眾有更多的選擇，讓高齡、弱勢、身心障礙者都可以受到照顧及友善金融服務，讓他們對自己財產的管理、分配及安全有更多一層的保障。賴總統說金融服務要像水電一樣讓民眾唾手可得，讓有需要的國人很容易取得創新金融服務，信託就是一個很好的普惠金融工具，對政府現在全力推動的反詐騙跟財產安全保障都有很大助益。

金管會主委彭金隆則表示，金融業最重要的價值是信任，信託就是展現最高信任的金融服務，信託具有極大的彈性，可針對不同的需求制定各項客製化的服務。評鑑的目的是可以鼓勵信託業者互相觀摩學習，期許透過頒獎能夠持續推動信託的創新與進步，除了拓展業務外並營造一個與社會大眾互利共贏的環境。未來因應人口結構及社會結構的改變，信託有很大的發展空間，金管會會持續辦理評鑑獎勵，鼓勵信託業根據社會環境變化，創新多元信託服務，讓社會更加溫暖與堅韌。

本期獲頒「最佳信託獎」為兆豐銀、合庫及永豐銀；「安養信託獎」A組則為臺銀、一銀、彰銀、兆豐銀、合庫及土銀，「安養信託獎」B組為遠銀及高雄銀；「員工福利信託獎」為中信銀、合庫及北富銀；「信託業務創新獎」為一銀、中信銀及玉山銀；「信託結盟獎」為兆豐銀、合庫及一銀等，由12家銀行榮獲20獎項，受獎銀行皆由董事長或總經理親自出席受獎，顯見各銀行對獲獎的重視。

頒獎典禮同時結合研討會，由獲獎業者分享如何結合跨域服務，保障高齡／失智者財產安全；透過深化信託業異業結盟合作，規劃危老都更續建完工承諾機制及預售屋價金信託結合履約保證制度，提供民眾財產安全更多一層的保障，期許透過信託業者分享與不同領域業者之跨業結盟創新服務，激盪更多火花，提供全體國民更優質的信託服務，營造信託業與社會大眾互利雙贏的環境。

信託公會理事長邱月琴表示，信託業者為滿足客戶生活各種面向需求之全方位服務，近年來積極投入資源為高齡長者及身心障礙者研發創新信託相關商品，不再只提供傳統的信託服務，由於安養信託可受理民眾不同種類的資產，包括金錢、保險金、有價證券、不動產等，為更符合民眾需求，信託業者發展以安養信託為核心，結合不同功能的信託業務，例如：安養信託結合保險金信託、有價證券信託、不動產信託及財富傳承信託等，依客戶需求整合成一個契約。

更推出預開型信託、多元外幣資產管理等新型態的信託商品，或是搭配高齡身障保護機制，如：結合成人監護宣告、意定監護制度，與社團法人合作擔任信託監察人、數位信託服務、運用AI提供投資組合等，創新成果頗為豐碩，藉由跨業合作及異業結盟，將可涵蓋更廣的服務領域，提供更貼近民眾需求的全方位信託產品與服務。此外亦積極推動員工福利信託，鼓勵企業提昇員工福祉，協助員工提前準備退休資金，並為民眾規劃以家族信託方式，進行家族財產之跨代傳承，體現普惠金融的意義與價值。

信託業者因應社會結構改變，訂定高齡金融服務政策，於分行設置具業務洽談能力之信託業務專員，積極推動高齡友善金融，並透過跨業之合作積極推動優化信託業務發展基礎工程，規劃信託帳戶給付資訊交換介接平台，讓信託成為可以照顧全體國民生活的金融商品，協助民眾因應超高齡社會帶來的挑戰，以信託作為關鍵的助力，人手都有一份安養信託契約，使退休生活充滿自由跟無限可能性。