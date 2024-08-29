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多次協調未取得共識…寶林茶室中毒理賠未決 專家籲相關機構盡速處理

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
由於寶林茶室投保的責任險逾期未續保，針對受害消費者權益，外界聚焦大房東大遠百信義A13和二房東大食代廣場是否有責任，及保險是否可啟動理賠，已陸續召開數次協調會，但仍未取得共識。圖／聯合報系資料照
由於寶林茶室投保的責任險逾期未續保，針對受害消費者權益，外界聚焦大房東大遠百信義A13和二房東大食代廣場是否有責任，及保險是否可啟動理賠，已陸續召開數次協調會，但仍未取得共識。圖／聯合報系資料照

公共安全事件一直是大家所重視的議題，近期八仙樂園塵爆事件，最高法院也陸續做出判決。本案中八仙樂園是場地業主，而活動主辦則是玩色國際創意，由於玩色國際的疏失導致塵爆造成多人死傷，而最高法院則肯認場地業主八仙樂園也應該負起損害賠償以及懲罰性賠款。

反觀近期受矚目的公共安全事件寶林茶室食物中毒案，造成6人死亡，震驚社會，由於寶林茶室投保的責任險逾期未續保，針對受害消費者權益，外界聚焦大房東大遠百信義A13和二房東大食代廣場是否有責任，及保險是否可啟動理賠，已陸續召開數次協調會，但仍未取得共識。

目前已知新安東京海上產險承保的是美食街大食代廣場的公共意外責任險（附加食品中毒附加條款）；大房東遠東百貨則是向國泰世紀產險投保商業綜合保險 ，保單中大食代和寶林茶室均為被保險人之一。

綜合業者與保險相關學者意見認為，這兩張保單並沒有孰先孰後的問題，實務上這種保險競合的狀況大抵是以協調或者是比例分攤來處理為多。

由於寶林茶室中毒案與八仙塵爆一樣，均攸關民眾消費安全，因此呼籲相關單位，包括遠東百貨、大食代、新安東京海上、國泰產，都應該盡速妥善處理，讓受害者與家屬盡速獲得賠償。

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