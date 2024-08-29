股匯不同調…輝達財報衝擊台股 但新台幣由貶翻升收31.903元

輝達財報行情失靈，台股應聲下挫，不過新台幣匯率在出口商拋匯帶動下，甩開頹勢，由貶翻升，收盤收在31.903元，升值4.7分，守住31元價位，台北及元太外匯市場總成交金額15.85億美元。

市場引頸期盼的輝達財報出爐，雖然營收亮眼，但不足以支撐投資人信心，盤後股價重挫近7%，衝擊台股今天跳空開低，早盤指數觸及22010.89點，下跌359.77點，不過在買盤進場承接下，跌勢收斂，終場指數下跌168.81點，收在22201.85點。

受到台股下挫、熱錢出走2大利空夾擊，新台幣今天開盤價為31.93元，而後延續貶勢，回測32元整數大關，最低觸及31.985元。

不過月底出口商實質拋匯需求強勁，眼見剩下最後2個工作天，趕緊進場拋匯，帶動匯價由貶翻升，收在最高31.903元。

外匯交易員指出，每逢月底，出口商拋匯需求都會為新台幣提供支撐，但輝達財報未能打動投資人，股市是否還有題材能夠吸引外資匯入，暫時打上問號，如果熱錢持續出走，新台幣可能難以守住31元；此外，本週即將公布聯準會青睞的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE），這對市場信心影響也是舉足輕重。