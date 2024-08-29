卓榮泰：金融業信託2.0結合創新照顧 民眾財產添保障

行政院長卓榮泰今天表示，政府「行動101策略」聚焦社福照顧與產業發展；而金融產業推動信託2.0，結合創新、照顧，不僅讓民眾財產管理分配多一層保障，也是反詐騙的重要工具。

「信託業推動信託2.0計畫評鑑」第3期頒獎典禮暨研討會今天登場，卓榮泰出席發表致詞並頒獎給銀行業者。

卓榮泰表示，行動創新AI內閣就任100天之後，提出了「行動101策略」，未來2項主軸聚焦照顧、發展。照顧方面，將從社會福利角度，運用更多社會資源與國家投資，讓弱勢階層得到更全面的照顧，是從幼兒到年老族群的全年齡層照顧；至於發展，就是推動全產業創新、數位轉型，進入淨零轉型與AI科技時代。

卓榮泰指出，金融產業結合創新、照顧，才會有更多的項目服務供民眾選擇，發展出信託2.0，希望照顧高齡、身心障礙者等，藉由友善金融服務，讓其財產管理分配的安全，多一層保障。

卓榮泰表示，台灣邁入高齡化社會，為因應人口結構、社會環境變遷，金融業者提供各式各樣新型信託服務，而普惠金融就是要讓民眾很容易、方便地取得各項創新服務，正如總統賴清德所說，金融服務要像水電一樣垂手可得。

卓榮泰進一步指出，信託2.0計畫其中的安養信託在2020年開辦以來到現在，成績斐然，累積的本金（累計信託財產）已經從400餘億元，到超過1200億元，且受益人數從3.3萬增加到約15.5萬，可見在高齡社會中，民眾對這項創新金融服務是歡迎的、是需要的，而且是重要的。

同時，卓榮泰表示，政府現在全力推動反詐騙，信託2.0也是一個相當好的方式，避免長輩在不經意的時候，因為一時疏忽，而讓自己的財產受到損失，由此可見，不論是在反詐騙、或是對保障財產安全，信託2.0都是非常重要的工具。

卓榮泰指出，今天受獎的銀行業者與社福團體、資安機構、資訊科技業、醫療產業等結盟，結合成為一個新的產業鏈，提供全新服務，希望在各界推動下，能精進這些業務，讓其多元發展，讓有信託需求的民眾能感受到社會更安全、更溫暖，且對家庭而言，信託政策是長久幸福的源頭。

卓榮泰表示，金融市場的秩序與穩定，政府會全力維護，希望在自由市場競爭之中，金融業能有秩序地發展，且符合社會大眾共同期待與共同利益。期待未來在金管會擘畫亞洲資產管理中心這樣的宏觀任務之下，讓台灣金融業更具競爭力，更具往國際發展的力量，全面進步。

今天頒獎典禮中，一共12家銀行獲得「信託業推動信託2.0計畫」第3期評鑑的相關獎項，包含兆豐銀行、台灣銀行、遠東商銀、中信銀、第一銀行、合庫銀行、高雄銀行、永豐銀行、彰化銀行、北富銀、玉山銀行、土地銀行。