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2024富邦證券桌球聯誼賽圓滿落幕 首度結合反詐騙宣導擴大反詐影響力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
邁入第16年的「富邦證券桌球聯誼賽」，今年以「2024富邦證券反詐運動日」為名，亦首度融入反詐騙的活動安排，藉以提升參賽選手、親友團的反詐意識。富邦證券董事長程明乾（第一排中）出席賽事，除為選手們加油打氣外，也積極投入反詐騙宣導。（富邦證券/提供）
邁入第16年的「富邦證券桌球聯誼賽」，今年以「2024富邦證券反詐運動日」為名，亦首度融入反詐騙的活動安排，藉以提升參賽選手、親友團的反詐意識。富邦證券董事長程明乾（第一排中）出席賽事，除為選手們加油打氣外，也積極投入反詐騙宣導。（富邦證券/提供）

邁入第16年的「富邦證券桌球聯誼賽」，日前已圓滿落幕。為配合主管機關「投資反詐騙」宣導，今年活動以「2024富邦證券反詐運動日」為名，邀請來自證券期貨周邊單位、金融業者等逾百位選手共襄盛舉。賽事首度融入反詐騙的活動安排，藉以提升參賽選手、親友團的反詐意識。富邦證券董事長程明乾、總經理郭永宜均出席賽事，除為選手們加油打氣外，也積極投入反詐騙宣導。

有鑑於金融詐騙層出不窮，富邦證券把握每次機會進行「反詐宣導」。這次賽會特別設置「反詐騙活動專區」，邀請所有選手、親友透過活動QR Code參加線上反詐騙問答，以互動問答方式提升反詐意識。此外，本屆活動特別製作「富邦證券反詐騙運動日」應援毛巾，讓選手與親友團賣力應援的同時，一同擴大反詐影響力。

針對詐騙手法推陳出新，富邦證券除在官網成立反詐騙專區外，同時拍攝一系列反詐影片，透過客說會、交易平台與社群媒體等各種管道進行反詐宣導，提醒投資人留意金融詐騙訊息。此外，富邦證券對於詐騙防範的高度重視，成立反詐專責單位，負責制定防詐政策及相關作業流程，透過跨部門的推動、執行，協助投資人防範金融詐騙案件。

富邦 詐騙 金融業

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