北富銀不動產放款比重僅占存款26% 還有近1200億可貸放

正當各大銀行房貸餘額滿水位之際，富邦金今日召開法說會，其中北富銀的不動產放款占總存款量，竟然只有26%，除了北富銀的土地建築融資案量相較其他銀行少之外，龐大股市交割款加持使北富銀的存款量處於高水位，總規模超過3兆元，也是主要原因。

富邦金總經理韓蔚廷表示，北富銀對土建融或其他不動產開發商的放款比率較低，因此，銀行法第72條之2的比率可維持在26%多，若以總存款規模3兆元來看，換算下來，等於還有接近1200億元的空間可供貸放。

相較於美國聯準會降息之前，很多銀行的存款被客戶提走轉作投資債券等，因此存款量不足，北富銀的存款量也有來自證券交割款的加持。富邦證券的市占率排名市場第三，富邦金受惠於旗下富邦證的股市交割款加持活存，也使北富銀的存款量夠大，相對使不動產放款比率也降低。

對於聯準會降息步調，富邦金首席經濟學家羅瑋指出，內部預期在各種情境假設之下，明年上半年約降2至3碼（1碼是0.25個百分點），另外，從9月至今年底，約降3碼，合計從9月到明年6月底，總計最多降6碼。至於台灣央行9月會否降息？富邦金則認為，房市這麼熱，調降利率的可能性不高，

至於美國總統大選對經濟的影響，韓蔚廷認為，雖然揭曉之前，市場波動性大，但選完之後，不論誰當選都有慶祝行情；羅瑋進而指出，尤其受到壓抑的產業會有機會，例如，像石化產業，金融監管措施放寬，中小企業稅率調降，政府扶植力道加大，新興市場也不會有10%加徵關稅的威脅。