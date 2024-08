2024年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會 圓滿落幕

2024年FIA臺灣衍生性商品市場發展研討會(FIA Forum: Taipei 2024)由臺灣期貨交易所及美國期貨業協會(FIA)共同舉辦,8月29日下午假香格里拉台北遠東國際大飯店隆重登場。這次研討會與談人有臺灣、美國、德國、瑞士、英國、荷蘭、新加坡及香港等地交易所及業界專家,探討「推動台灣衍生性商品市場創新與成長新動能」(Emerging Dynamics: Driving Innovation and Growth in Taiwan's Derivatives Markets)及「選擇權交易之未來」(The Future of Options Trading),共有來自國內外交易所、期貨商、證券商、銀行、投資顧問公司、基金公司及資訊公司等逾300位業界人士踴躍參與,座無虛席。

金管會副主委陳彥良致詞指出,全球金融市場面臨地緣政治緊張及通膨壓力上升等諸多挑戰,期貨市場仍展現強大韌性,發揮風險管理及保障資產價值之功能。期交所積極掌握全球市場脈動,除臺指選擇權名列全球交易量前十大的股價指數選擇權契約,個股期貨交易量今年以來亦持續攀升,期許未來再接再厲,發展更多商品,提供市場參與者進行策略交易及管理投資組合風險管道。

期交所董事長吳自心表示,台灣期貨市場在金管會支持、全體同仁努力及期貨業協力下,持續穩步成長,2023年已連續第四年突破3億口,今年交易量有望再創新高。展望未來,期交所將持續秉持社會永續、企業永續之原則,善盡企業社會責任,帶領臺灣期貨市場持續邁向新未來。

這次研討會各界菁英就亞太地區衍生性商品市場發展之推動力、不斷演變的技術、市場可及性提升與全球經濟如何影響台灣及亞太區衍生性商品市場,並就選擇權市場成長趨勢的驅動力與可持續性,以及選擇權商品未來發展等議題,從平台提供者、市場參與者及中介者等角度,分享經驗及看法,與會者深感受益良多,給予這次研討會高度肯定。