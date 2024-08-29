雙龍搶珠恐引連鎖效應？韓蔚廷指「1關鍵」、曝富邦金未來併購以合意為主

富邦金總經理韓蔚廷今日指出，富邦金仍將積極物色透過購併來促進業務成長的機會，尤其是合意併購的機會：「若能合意，總比不合意要好！」他也表示，在持續評估併購機會時，會以三大指標來評估，一是對客戶好，而是對股東權益持續增加，三是能提高對客戶服務的整體覆蓋水平，以及服務的廣度和深度。

韓蔚廷也指出，富邦金接下來評購對象的評估，不只證券，很多金融業別都會考慮，像銀行及證券都會列入考慮，但他也坦言，壽險則相對不敢說，因為富邦金的壽險相對市占高，再去合併壽險公司，公平會的看法也必須考慮。

對於併購方式，韓蔚廷也指出，資本規畫及員工溝通在併購上都非常重要。對於現金或換股哪個較討喜，他表示，當然現金對賣方股東而言較受歡迎，因為現金畢竟較確定，股票換股比例較易浮動；不過他也指出，倘若股東對公司前景有信心：「當然拿股票也不是壞事！」

被媒體問到對台新與中信金針對新光金「雙龍搶珠」，台新金是否仍有機會併新光金？韓蔚廷則回應，台新畢竟準備最久，迄今不能說沒有機會，他也指出，公開收購或合意併，後面的路都很長，不論中間誰領先誰，要到終點線才算數。

而中信金發動公開收購之後，是否引發其他金控跟進的連鎖效應？韓蔚廷認為，若這次公開收購有成，程序全部走完，那麼，一定會帶動其他金控去評估，是否跟進非合意併購的公開收購其他金控的方式，但他也強調，重點是所有程序要走完，倘若沒有走完，就不見得有太多帶動效果。

他也指出，即使發動非合意併購，也是要由金管會核准，仍會由金管會把關決定是否許可，所以不會造成市場失序，對於「民併公」的可能性，韓蔚廷表示，太複雜了，富邦金沒有考慮，他也指出，當年富邦合併台北銀行，是北市府公開招標才促成的，富邦金不可能主動想併公股金融機構。