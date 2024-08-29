富邦金法說會／2024年上半年稅後淨利813億元 每股盈餘5.97元

富邦金融控股公司（2881）29日舉行2024年第2季法說會，公佈上半年自結之財務數字及營運狀況。富邦金控2024年上半年稅後淨利813.1億元，每股盈餘(EPS)5.97元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠。旗下子公司亦表現亮眼，富邦人壽上半年稅後淨利市場第一，年增97%；台北富邦銀行上半年稅後淨利續創歷史同期新高，年增24%；富邦證券上半年獲利大幅成長，年增45%；富邦產險利潤持穩增加，續居市場龍頭。

截至2024年6月底富邦金控總資產逾11.7兆元，年增7.7%；淨值9,376億元，年成長26.1%，普通股每股淨值達64.67元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為1.42%與18.69%，皆較去年同期提升。

富邦金控並已於8月9日公布7月自結稅後淨利267.4億元，累計今年前七月稅後淨利1,078億元，已超越去年全年獲利，並創下歷年同期新高，每股盈餘為8元，稅後淨利及每股盈餘雙雙續居金控業冠軍。

富邦金控積極落實ESG四大策略 持續發揮金融影響力

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控積極落實ESG「低碳、數位、激勵、影響」四大策略，攜手子公司發揮金融影響力，上半年成果包括：富邦金控攜手子公司簽署綠電採購合約，創下台灣金融業綠電布局跨足外島(澎湖)首例，並舉辦「SBT議合工作坊」，邀請企業客戶設定SBT目標，共同減少碳排；台北富邦銀行承作綠電交易信託，與客戶天方能源合作促進綠電交易自由化；富邦產險攜手台灣大哥大（3045）、momo購物網、星宇航空，推出一站式購足投保服務，透過創新保險打造金融保險生態圈；富邦金控與富邦文教基金會、臺大風險中心共同舉辦富邦永續大未來論壇，助力台灣永續轉型；打造台北市中心3,000坪之富邦美術館，運用藝術文化發揮正向影響力。富邦金控永續實績亦備受外界肯定，2024年上半年首度榮獲《亞洲公司治理》「亞洲永續發展獎」、十一度獲「亞洲最佳企業社會責任獎」；子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險均獲金管會公平待客原則評核前25%。同時富邦金控更榮獲《機構投資者》「亞洲最佳管理團隊」票選全亞洲保險業冠軍，並囊括六項大獎。

富邦人壽上半年稅後淨利、初年度保費金額均居業界第一

富邦人壽2024年上半年稅後淨利515.7億元，居業界第一；初年度保費(FYP)為業界之冠，年成長16.4%，優於業界7.2%；續年度保費及總保費均居業界第二，年成長分別為8.2%、10.7%，大幅優於業界的0.04%、2.3%。富邦人壽持續提升分期繳及保障型商品銷售，分期繳占比由46.9%提升至61.0%；受惠分期繳商品業績提升，富邦人壽初年度等價保費(FYPE)年成長34.8%，相較業界成長17.0%表現優異，同時帶動FYPE/FYP比率提升至46.6%。因應市場情況，富邦人壽調整商品策略並持續增加分期繳商品銷售，新契約價值(VNB)年成長7.9%。銷售通路上，銀保通路及業務員通路均衡發展，比重均逾四成，其中，銀保通路FYP穩居業界第一；分期繳銷售亦帶動各通路FYPE顯著成長，銀保通路及業務員通路FYPE年增均逾三成。

投資組合上，國外部位占比增加達66.9%，主要反映國外股票部位評價及國外債券部位的匯率影響；現金維持相對較高水位，將視市況伺機布局以提升收益。避險及匯兌前、後之投資報酬率分別為6.19%、5.43%，均高於去年同期，主因變動收益類資本利得增幅較高。經常性避險支出自第2季起改善，反映美國下半年有降息空間、台灣維持溫和緊縮。由於投資報酬率上升，帶動與負債成本相比的正利差擴大為2.28%。受惠金融市場回穩及股票評價上揚，上半年富邦人壽金融資產未實現餘額持續回升；截至2024年6月底淨值比上升至約11.7%，資本適足率(RBC)達371%。

台北富邦銀行獲利續創歷史新高 整體淨收益年增18.8%

台北富邦銀行2024年上半年稅後淨利162.5億元，續創歷史新高。整體淨收益年增18.8%，其中，利息淨收益年增12.2%，主要受惠資產規模成長及淨利差提升；手續費淨收益年成長46.3%，反映財管及信用卡收益增加。此外，數位平台客戶數達488萬及活躍用戶數達328萬，分別較去年同期成長20%及26%。

台北富邦銀行2024年上半年整體授信餘額年成長11.8%，其中，個人放款與企業授信年成長分別為13.2%、11.0%，今年以來整體授信餘額成長7.4%，授信動能維持穩健。企業授信方面，今年以來外幣授信成長11.0%，增幅高於台幣授信，主因掌握台商供應鏈移轉及國際聯貸商機；房屋貸款餘額較2023年底成長7.1%，其他個人授信餘額成長8.9%，其中，個人信貸達雙位數成長。台幣存款今年以來成長6.7%，增幅高於外幣，有助控管資金成本。上半年淨利差(NIM)年增3bps，反映高息環境下，外幣債券部位增加及收益率提升；第2季存放利差及NIM分別較上季增加2bps、1bp，則因台幣升息及放款結構改善，帶動放款利率較上季增加。資產品質方面，逾期放款比率0.11%、備抵呆帳覆蓋率1140.85%，均維持良好水準。

上半年手續費淨收益年增46.3%，其中財富管理手續費收益年成長40.9%，來自各產品線動能皆良好；由於Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升，信用卡有效卡數及簽帳金額分別較去年同期成長33%及44%，市占率提升，信用卡淨手續費收益年成長幅度達139.7%。海外分行方面，由於放款規模成長及資產品質穩健，帶動海外分行淨收益年增16.9%，海外稅後淨利年增17.7%。

富邦產險市占率續居市場龍頭 富邦證券重要業務市場排名、獲利前三大

富邦產險2024年上半年稅後淨利24.4億元，利潤持續增加；簽單保費收入成長11.5%，市占率達24.6%，續居市場龍頭。自留綜合率86.2%，較去年同期改善，反映持續優化業務結構及風險控管成效。2024年上半年投資績效持穩，投資報酬率達7.49%。

富邦證券2024年上半年稅後淨利49.7億元，年增44.6%，主要受惠台股價量齊揚，經紀、財管與投行業務獲利皆成長。2024年上半年經紀、融資、借券等重要業務市場排名及獲利維持前三大，未來將持續深化客群經營與優化平台，鞏固經紀業務，藉由財管商品深化客戶關係，發揮規模效益。

富邦銀行(香港)資產品質優於同業 富邦華一銀行存款雙位數成長

富邦銀行(香港)上半年NIM年增22bps，反映港幣維持高利率，帶動資產收益率增加；受到香港市場整體信用風險提高影響，提列減值損失，2024年上半年稅後淨利年減1.4%；資產品質維持優於同業。

富邦華一銀行存款年增11.5%，主要來自台商客群；放款規模持穩，NIM略增1bp，若考量SWAP收益，NIM年增達29bps。稅後淨利由負轉正，反映2024上半年利息淨收益、SWAP收益及債券資本利得增加，帶動營收成長；資產品質表現相對穩健。