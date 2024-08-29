富邦金法說會／上半年賺813億元、EPS 5.97元 人壽台股投報率飆27.49%

富邦金控（2881）29日舉行2024年第2季法說會，2024年上半年稅後純益813.1億元，每股稅後純益（EPS）5.97元，稅後純益、每股稅後純益穩居金控業之冠。富邦金控指出，旗下子公司亦表現亮眼，富邦人壽上半年稅後純益市場第一，年增97%；台北富邦銀行上半年稅後純益續創歷史同期新高，年增24%；富邦證券上半年獲利大幅成長，年增45%；富邦產險利潤持穩增加，續居市場龍頭。

富邦金控旗下富邦人壽今年上半年股票大賺，總投資部位5兆1,061億元，其中，國內股票部位4,585億元、占比9%，投資報酬率高達27.49%，國外股票部位3,802億元、占7.4%，投資報酬率達16.88%。

截至2024年6月底富邦金控總資產逾11.7兆元，年增7.7%；淨值9,376億元，年成長26.1%，普通股每股淨值達64.67元。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為1.42%與18.69%，皆較去年同期提升。

富邦金控日前公布7月自結稅後純益267.4億元，累計今年前七月稅後純益1,078億元，已超越去年全年獲利，並創下歷年同期新高，每股純益為8元，稅後純益及每股稅後純益雙雙續居金控業冠軍。

富邦人壽2024年上半年稅後純益515.7億元，居業界第一；新契約保費（FYP）為業界之冠，年成長16.4%，優於業界7.2%；續年度保費及總保費均居業界第二，年成長分別為8.2%、10.7%，大幅優於業界的0.04%、2.3%。

投資組合上，國外部位占比增加達66.9%，主要反映國外股票部位評價及國外債券部位之匯率影響；現金維持相對較高水位，將視市況伺機布局以提升收益。避險及匯兌前、後之投資報酬率分別為6.19%、5.43%，均高於去年同期，主因變動收益類資本利得增幅較高。經常性避險支出自第2季起改善，反映美國下半年有降息空間、台灣維持溫和緊縮。由於投資報酬率上升，帶動與負債成本相比之正利差擴大為2.28%。受惠金融市場回穩及股票評價上揚，上半年富邦人壽金融資產未實現餘額持續回升；截至2024年6月底淨值比上升至約11.7%，資本適足率（RBC）達371%。

台北富邦銀行上半年稅後純益162.5億元，續創歷史新高。整體淨收益年增18.8%，其中，利息淨收益年增12.2%，主要受惠資產規模成長及淨利差提升；手續費淨收益年成長46.3%，反映財管及信用卡收益增加。此外，數位平台客戶數達488萬及活躍用戶數達328萬，分別較去年同期成長20%及26%。

台北富邦銀行上半年整體授信餘額年成長11.8%，其中個人放款與企業授信年成長分別為13.2%、11%，今年以來整體授信餘額成長7.4%，授信動能維持穩健。企業授信方面，今年以來外幣授信成長11%，增幅高於台幣授信，主因掌握台商供應鏈移轉及國際聯貸商機；房屋貸款餘額較2023年底成長7.1%，其他個人授信餘額成長8.9%，其中個人信貸達雙位數成長。台幣存款今年以來成長6.7%，增幅高於外幣，有助控管資金成本。上半年淨利差（NIM）年增3bps，反映高息環境下，外幣債券部位增加及收益率提升；第2季存放利差及NIM分別較上季增加2bps、1bp，則因台幣升息及放款結構改善，帶動放款利率較上季增加。資產品質方面，逾期放款比率0.11%、備抵呆帳覆蓋率1140.85%，均維持良好水準。

上半年手續費淨收益年增46.3%，其中財富管理手續費收益年成長40.9%，來自各產品線動能皆良好；由於Costco聯名卡帶動及國內外消費動能提升，信用卡有效卡數及簽帳金額分別較去年同期成長33%及44%，市占率提升，信用卡淨手續費收益年成長幅度達139.7%。海外分行方面，由於放款規模成長及資產品質穩健，帶動海外分行淨收益年增16.9%，海外稅後純益年增17.7%。

富邦產險上半年稅後純益24.4億元，利潤持續增加；簽單保費收入成長11.5%，市占率達24.6%，續居市場龍頭。自留綜合率86.2%，較去年同期改善，反映持續優化業務結構及風險控管成效。2024年上半年投資績效持穩，投資報酬率達7.49%。