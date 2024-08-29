宏遠證：不法人士利用宏遠證券與櫃買中心名義進行詐騙 投資人勿上當
宏遠證（6015）近期發現有不法人士於網路媒體上冒用宏遠證券、櫃買中心標章(LOGO)誘騙民眾，並聲稱櫃買中心董事長簡立忠主導「天宏證券櫃買中心」攜手宏遠證舉辦「推動優質企業上櫃興櫃座談會」，且冒用宏遠證與櫃買中心2024年3月舉辦「推動優質企業上(興)櫃宣導會」活動照片，散佈假訊息，誘騙投資人誤信櫃買中心董事長簡立忠為「天宏證券櫃檯買賣中心」老師。近期亦有詐騙集團於投資群組上宣稱櫃買中心董事長簡立忠提供獲利訊息。請投資人提高警覺，避免受到詐騙。
宏遠證指出，先前亦有詐騙集團將「推動優質企業上櫃興櫃座談會」偽造為陳維忠老師主導華盛國際投資股份有限公司攜手宏遠證券共同舉辦。宏遠證鄭重澄清，宏遠證未與「天宏證券櫃買中心」、「陳維忠老師」、「華盛國際投資股份有限公司」舉辦「推動優質企業上(興)櫃宣導會」，櫃買中心董事長簡立忠亦未擔任「天宏證券櫃檯買賣中心」之老師，更無開立任何投資群組。此外，「宏遠國際」APP是不法分子偽冒公司名義設立之虛假APP/網站，企圖吸引投資人進行不正當的現金儲值及投資操作等,提醒投資人切勿上當。
宏遠證券提醒民眾，投資詐騙仍是常見的詐騙手法，呼籲投資人勿輕信來路不明之投資網頁，請透過宏遠證券官方網站、社群帳號等管道進行查詢，或撥打總公司、分公司或官方客服電話以核實訊息，且切勿在任何非官方平台提交個人訊息、金融資產或其他敏感資料。另外，呼籲投資人對於任何保證高回報、低風險的投資機會保持警惕，並對鼓吹加入投資群組或勸誘購買股票及其他金融商品資訊進行謹慎評估，以保護自身權益，避免受騙。
宏遠證券一向秉持以「客戶導向、共利共榮；利潤導向、積極務實；穩健導向、嚴控風險；重視員工、共享經營成果；重視誠信、堅持專業良心」之企業經營理念，深化金融服務可及性、金融服務使用性及金融服務品質三大面向，並致力於提供多元且普惠的金融服務，以滿足各族群的需求，同時持續向同仁宣導環境永續理念、公平待客、普惠金融及打擊金融詐騙等觀念，建立優秀的團隊奠定公司良好核心價值。
宏遠證券同仁絕對不會採用電話、簡訊、手機通訊軟體或社群媒體廣告等管道，向投資大眾以獲利保證、代為操作、要求加入不明群組或網站等方式作業。如有疑似遇到詐騙情況，可利用警政署反詐騙專線165向司法機關提出檢舉，或撥打宏遠證券客服專線(0800-031-122)查詢，切勿輕信來路不明的律師廣告、簡訊或網路訊息，避免遭受二次詐騙。
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