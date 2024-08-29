LINE Pay「找體驗」服務 一站預訂生活娛樂行程及付款

台灣最大行動支付業者、興櫃的LINE Pay公司29日宣布跨足新業務，推出全新生活娛樂入口「找體驗」，用戶透過LINE Pay就可以完成各式熱門體驗行程票券預訂與支付。因新服務上線，限時發送50元優惠券，綁定指定銀行卡片最高可享LINE POINTS 10%回饋。

LINE Pay挾社群與支付基礎，LINE Pay全台用戶數突破1,250萬戶，每2人就有1人是LINE Pay用戶，進軍體驗市場，對上台灣本土新創FunNow，同樣以即時預定吃喝玩樂行程為主要業務，強調可預定最快在15分鐘後的服務，也為店家在各種時段吸引客戶。

LINE Pay指出，看準國人喜愛購買各式票券與出遊體驗行程，習慣各式消費以LINE Pay完成支付，LINE Pay推出全新「找體驗」生活娛樂入口，滿足用戶對便利行動支付生活的需求。不論是購買按摩票券、預訂泡湯行程、國內外景點門票、或找尋戶外體驗項目，都可以透過LINE Pay「找體驗」平台預訂並以LINE Pay完成付款、管理行程，提供超越支付的全新服務。

用戶透過LINE Pay App「找體驗」入口，瀏覽喜歡的行程，即可立即訂購並以LINE Pay快速結帳，同時可使用LINE Pay優惠券或LINE POINTS折抵消費。預訂完成後，在LINE Pay App中進入訂單管理系統，即可檢視各訂單明細，選擇已購買完成的體驗行程後，並依照說明開始使用。