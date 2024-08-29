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碳交所總經理遭AI深偽科技製作仿真影片詐財 民眾切勿輕信受騙

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
詐騙集團盜用臺灣碳權交易所總經理田建中總經理製作仿真影片推介金融商品（資料來源：臺灣碳權交易所）
詐騙集團盜用臺灣碳權交易所總經理田建中總經理製作仿真影片推介金融商品（資料來源：臺灣碳權交易所）

臺灣碳權交易所近期發現，有不法人士於LINE、臉書FB等通訊軟體建立官方或個人帳號及投資群組，並盜用碳交所總經理田建中照片、影片資料，運用AI深偽科技製作仿真影片，於社群平台發布推介金融商品及投資訊息，誘騙民眾投資匯款。

碳交所鄭重聲明，田建中未曾建立或加入任何投資群組，亦未使用個人名義於Facebook建立粉絲專頁及Line官方帳號、未曾向民眾要求提供個人資料，以及未曾向任何投資人推介投資訊息或提供投資理財資訊，強調碳交所或所屬員工不會以任何名目，吸引投資人加入Line群組與其他社群。基於詐騙手法日益翻新，碳交所提醒投資人提高警覺，切勿輕信來路不明之廣告、簡訊或網路訊息，更請不要將該等不實訊息轉載及散播，以免權益受損，並阻絕此類詐騙手法。

碳交所呼籲投資人對於涉及碳交所或從屬員工的訊息或廣告有任何疑慮或難辨真假時，得透過撥打碳交所聯絡電話（07-5376727）確認，或來信至碳交所官方聯絡信箱（info@tcx.com.tw），以免遭受詐騙，蒙受鉅額損失。投資人對於各種投資邀約務必提高警覺，若在 Line、FB、APP 等管道接獲來路不明的投資推薦或邀請，應小心查證其合法性，避免落入詐騙陷阱，若對各項投資訊息有疑慮，亦可致電 165 反詐騙專線，即時諮詢求證。

社群 詐騙

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