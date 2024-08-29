降息前搶搭末班車！9月美元優利定存 年利率上看10%

9月美元優利定存登場！美國聯準會（Fed）今年預期將啟動降息，不少民眾想在降息前搶搭美元高利存款的末班車，但台新銀行、星展銀行等的優惠方案都將於8月底截止，9月則由凱基銀行、元大銀行、新光銀行等接續登場，年利率上看10%。

凱基銀行即日起至9月30日止，推出換匯優存專案，提供日圓、美元、歐元三種幣別的高利定存，優惠利率都是7天期年利率10%，其中，美元定存起存額只要1,000美元。另外，凱基銀提供3個月、6個月的定存方案，最高可享3個月期5.3%、6個月期5%的優惠利率，若是財富管理新戶，再加碼為3個月期5.6%、6個月期5.3%高利，起存5,000美元，透過行動銀行APP、客服、分行皆可申辦。

聯邦銀行（2838）即日起至今年年底，推出1個月期美元定存8%優惠，單筆起存100美元、每人最高限額2,000美元，只要是換匯新資金皆可享有，不限定新戶或舊戶。

滙豐銀針對高資產客戶或是往來資產逾3,000萬元以上等客戶，即日起至9月30日推出3個月期6至7%的高利美元定存專案，單筆最低承作金額3萬美元。滙豐銀另外針對運籌理財One能戶以及卓越理財客戶，推出7天期7%高利美元定存專案，單筆最低承作金額3萬美元，專案期間同樣到9月30日為止。

新光銀行即日起至9月30日止，針對往來總資產達等值新台幣100萬元之客戶，且已完成該行「新臺幣帳戶」及「外幣綜合存款帳戶」開立者，推出1個月期年利率6%、3個月期年利率5.58%的優惠。

王道銀行即日起至10月31日止，提供3個月美元定存年利率5.68%優惠，單筆起存金額300美元，最高上限5萬美元，不限定存筆數，此案限新戶或舊戶的新資金參與。

元大銀行限時限量推出美元定存專案，即日起至9月30日，透過元大銀行個人網銀或行動銀行，以新臺幣結購1,000美元以上定期存款，即可享有3個月5.2%、6個月5.1%的優惠利率。此次活動特別針對專案期間首次於元大銀行開立外幣帳戶或持有元大證券存款帳戶的客戶，分行臨櫃辦理可提供最高3個月5.4%、6個月5.3%的優惠利率。

永豐銀行即日起至9月30日止，推出3個月期5.3％以及6個月期5.15％的優惠利率，適用對象包含一般民眾與法人，同樣限定新資金以及臨櫃承作，起存門檻1萬美元起。